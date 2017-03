Zálibu v malování těl našla Australanka už někdy před šesti lety a od té doby cestuje po světě, oslovuje lidi a jejich tělo využívá jako plátno. Jelikož Fayaová miluje přírodu, nechává modely a modelky splynout právě s ní, ať už v přeneseném slova smyslu, nebo i v tom doslovném.

Kromě umělkyně se považuje také za léčitelku a svým způsobem pomáhá lidem najít spojení se zemí. Na jejich fotografiích je například líbající se pár, co splývá se stromy v pozadí, nebo pár, který dokonale mizí v moři.

Na první pohled téměř neviditelní

FOTO: Profimedia.cz

Na místě Australanka nikdy nezůstává dlouho. Ačkoli za svou základnu považuje právě rodnou zemi, v pohybu je už od svých 18 let. „Fotila jsem a malovala zhruba v sedmi zemích, ale v budoucnu jich rozhodně přibude. Jen letos jsem dostala pozvání do Brazílie, Zambie, USA či na Nový Zéland,“ řekla Fayaová pro portál Daily Mail.

Figuranti bývají většinou úplně nazí.

FOTO: Profimedia.cz

Takto výsledná fotografie vzniká.

FOTO: Profimedia.cz

Podle umělkyně lidé tento druh umění vyhledávají, protože jim to do jisté míry pomáhá najít sama sebe, spojit se s přírodou. „Mají k tomu mnoho důvodů - tráví spoustu času v budovách, městech, tak chtějí uzdravit svá těla. Já osobně jsem raději za celý proces tvoření než za výsledek. Je to pro mne určitý druh léčby skrze zranitelnost, důvěru a krásu okolí,“ dodává.