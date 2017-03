Sopka známá jako Yellowstonská kaldera budí oprávněný strach, podle vědců se jedná o jeden z nejničivějších supervulkánů na světě, v případě erupce by mohl ovlivnit nejen Severní Ameriku, ale pravděpodobně i celou Zemi. Zároveň je sopečná činnost hluboko pod povrchem hybnou silou, která pohání zdejší geotermální jevy. Jsou to například horké prameny, takzvané bahenní sopky či fumaroly, ale hlavně populární gejzíry.

Old Faithful je nejznámějším gejzírem v parku.

FOTO: Profimedia.cz

Jedním z těch vůbec nejznámějších je gejzír Old Faithful, který svůj název dostal ještě dva roky předtím, než byl Yellowstone ustanoven národním parkem. Vodu chrlí v průměru každých 90 minut do výšky 44 metrů. Za praotcem všech gejzírů bychom se ovšem museli vydat na Island, ke Geysiru, který je zároveň nejstarším známým zástupcem, jako aktivní byl popsán už v roce 1294. [celá zpráva]

Prvenství za nejvyšší a zároveň aktivní gejzír má ale v současnosti právě Yellowstone — pravidelné erupce Steamboatu vodu vystřelují i do výšky nad 90 metrů. Ani on, ani Geysir se ovšem nemohly v minulosti rovnat novozélandskému gejzíru Waimangu, který dokázal vodu vystřelit i do neuvěřitelných 460 metrů.

Jméno má podle řeky



Dalším známým a velmi pozoruhodným úkazem Yellowstonského národního parku je největší horký pramen v USA a třetí největší na světě, zvaný Grand Prismatic Spring. Z ptačí perspektivy připomíná obří skvrnu od benzínu a svou pestrobarevností fascinuje snad všechny návštěvníky. Jeho sytost mimo jiné závisí třeba i na bakteriích a řasách nebo poměru dalších složek vody. V roce 1978 byl zařazen na seznam dědictví UNESCO. [celá zpráva]

Grand Prismatic Spring je třetí největší horký pramen na světě.

FOTO: Profimedia.cz

Národní park dostal jméno podle Yellowstonské řeky, která jím protéká, a ta si zase svůj název vysloužila podle žlutě zbarvených skal v jednom z kaňonů. Kromě přírodních krás, za kterými ročně podle oficiálních stránek míří kolem čtyř miliónů turistů, zde žije i mnoho ojedinělých zástupců fauny — od savců, přes ptáky až po ryby a plazy. Svůj domov zde našly i některé ohrožené druhy, jedná se třeba o medvěda grizzlyho, vlka obecného nebo severoamerický státní symbol orla bělohlavého.

Také v noci je park přitažlivý, lze zde krásně pozorovat noční oblohu.

FOTO: Profimedia.cz

Svou rozlohou zabírá Yellowstone území celkem tří amerických států. Jeho největší část leží ve Wyomingu a menšinové v Montaně a Idahu. Park nabízí návštěvníkům i mnoho turistických služeb, dá se tu kempovat, provozovat pěší turistika nebo vyrazit třeba za rybařením. Přístupný je i v zimě, kdy se lze vydat s průvodci na vyjížďku sněžnými skútry.