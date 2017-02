Jedna z největších výstav orchidejí na světě láká do říše barev a vůní

Do světa opojných vůní a barev se mohou návštěvníci vydat v botanické zahradě v americkém New Yorku. Koná se tam totiž jedna z největších výstav orchidejí na světě. Letošním tématem expozice je Thajsko - země, která je domovem více než 1200 druhů těchto květin. Okouzlujícím a magickým světem orchidejí se mohou hosté nechat unášet až do začátku dubna.