Designéři Andrew Benke a Claire Murphyová, tvrdí, že do jejich „letištního kabátu“ si lidé mohou v klidu uschovat také džíny, trika, lehké bundy, toaletní potřeby, ale klidně i zrcadlovku s extra objektivy navíc, anebo dokonce boty.

Dvouřadému kabátu se může také libovolně upravovat délka podle vkusu jeho nositele: může být delší, do půli lýtek či jako zimní kabáty zhruba do půli stehen. Základní verzí je také klasická bunda, která končí na bocích. S tímto „nastavením“ se ale ovšem bude zvyšovat či snižovat také jeho kapacita. Nejkratší verze bude mít k dispozici osm kapes, zatímco nejdelší 14.

This ingenious 'airport jacket' means you can carry all your hand luggage without any of the baggage costs https://t.co/5GZuuTqJUU pic.twitter.com/Pmh4vTo3Wi