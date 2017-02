Wizz Air předpokládá, že kromě turistů by nové celoroční spojení mohla využívat i obchodní klientela. Společnost přitom nabízí přímá spojení z Česka od roku 2009, v současnosti provozuje deset spojení z Prahy a z Brna například do Londýna, Benátek, Říma nebo Tel-Avivu. Vloni společnost na linkách z a do České republiky přepravila 476 000 lidí.

Přímé letecké spojení mezi Prahou a Islandem loni oznámily také ČSA, které ho v letním letovém řádu plánují na pondělí a čtvrtek. Zároveň od 1. prosince spustily nové cenové balíčky, které mají konkurovat nízkonákladovým aerolinkám. [celá zpráva]