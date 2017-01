Ne všechny pláže v žebříčku nutně vybízejí k línému povalování. Na té islandské by to vzhledem k obvyklé teplotě asi nebylo ani úplně vhodné. I tak je ovšem Reynisfjara jedním z turisticky nejvyhledávanějších míst na celém Islandu, a to díky velmi netradičnímu černému zbarvení písku.

Pláž se nachází u nejjižnějšího cípu ostrova a návštěvníky sem přitahují také neobvyklé stupňovité skalní útvary. Kromě toho sem míří také ornitologové, kteří mají možnost spatřit zde mnoho mořských ptáků, třeba oblíbené islandské papuchalky.

Nizozemská pláž Noordwijk má také oddělenou pláž pro psy.

FOTO: Profimedia.cz

Pláž Noordwijk v Nizozemsku působí mnohem přívětivěji, omývají ji však vody Severního moře, které rozhodně nepatří mezi nejteplejší. Zvláštností je, že se zde nachází oddělená pláž vyhrazená pro psy, majitelé čtyřnohých miláčků se sem proto vydávají oddávat společným přímořským radovánkám.

Od tradičních exotických pláží se Noordwijk odlišuje také hustým travnatým porostem, který zde bují. Pláž se nachází mezi dvěma velkými nizozemskými městy - Haagem a Amsterdamem.

Evropské pláže v žebříčku pak uzavírá například Lyme Regis v Anglii, která je podle National Geographic vhodná pro ty, co rádi sbírají škeble. Na pobřeží bylo nalezeno i několik velmi starých fosilií.

U francouzské pláže Corniche se nachází také největší evropská duna - du Pyla.

FOTO: Profimedia.cz

Oproti tomu pláže Piscinas na Sardinii, Corniche ve Francii nebo Cathedrals beach ve Španělsku jsou typické pro svůj dovolenkový ráz, zlatavý písek a vlídný mořský vzduch. Obsadit šest míst v žebříčku nejlepších pláží není pro Evropu vůbec špatný výsledek.