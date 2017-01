Praha



RAW - ilustrátorský souboj naživo

V sobotu 14. ledna se v budově OgilvyOne Prague poměří dvacet ilustrátorů ve velkém uměleckém soutěžním semifinále. Jejich zbraněmi budou štětce, barvy, spreje i grafické tablety a počítače. O tom nejlepším art wrestlerovi rozhodne přítomné publikum a odborná porota. Akce začíná ve 12:00 hodin a pro návštěvníky je připraven doprovodný program, při kterém sami mohou vyzkoušet své umělecké vlohy. Více informací najdete zde.

Czech Press Photo

Výstava fotografií a videí 22. ročníku prestižní soutěže Czech Press Photo se v lednu chýlí ke konci. Můžete tedy tento víkend využít k návštěvě Staroměstské radnice, kde na vás čeká 460 fotografií a videí od 100 různých autorů. Tuto sobotu zde navíc proběhne setkání vybraných vítězů a porotců s veřejností. Expozice je otevřená každý den od 10:00 do 19:00. Více informací najdete zde.

Koruna pro kambodžského krále

Od tohoto víkendu až do začátku února bude v Galerii Kvalitář k vidění návrh koruny a královských šperků pro krále Kambodže z dílny Viktorie Beldové. Sama autorka ze své iniciativy navrhla nové klenoty pro královskou rodinu, původní šperky jsou od převratu v 70. letech ztracené. Galerie bude v sobotu otevřená od 13:00 do 17:00 hodin. Více informací najdete zde.

Středočeský kraj

Komentované prohlídky v muzeu filmových legend

Film Legends Museum v Poděbradech na tento víkend připravuje komentované prohlídky, které provedou nadšence každého věku světem stříbrného plátna, sběratelství, akčních hrdinů, komiksů a figurek. Prohlídky probíhají mezi 10:00 a 16:00 hodinou a je lepší si zamluvit místo. Více informací naleznete zde.

Po stopách havířů

Na dobrodružnou cestu se můžete tento víkend vydat do Kutné Hory. Kombinace skautingu a terénní hry provází účastníky kulturním bohatstvím města a správné rozluštění indicií končí jak jinak než nalezením pokladu. Letáček potřebný k hledačce je k vyzvednutí v informačním centru města, nebo si jej můžete stáhnout z webu. Více informací naleznete zde.

Jihočeský kraj

Týden specialit

Restaurace Naše Farma v Českých Budějovicích zahájila Týden specialit, v průběhu kterého nabízí pokrmy z netradičního maďarského plemene prasete mangalica. V sobotu budete mít poslední příležitost si užít tuto specialitu - tak si nezapomeňte rezervovat stůl! Více informací naleznete zde.

Plzeňský kraj

Díla pod vlivem Lovecrafta



Horor ve výtvarné tvorbě je do 15. ledna k vidění v Galerii města Plzně, ve které deset českých umělců svými pracemi reflektuje tvorbu fenomenálního spisovatele H. P. Lovecrafta. Návštěvníci zde mohou zhlédnout jejich melancholické, ponuré a tajemné obrazy, plastiky, grafiky a instalace, které jen tak nikomu nedají klid. Otevírací doba je od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 18:00 hodin. Více informací naleznete zde.

Karlovarský kraj

Výstava Káji Saudka



V rámci projektu Galerie na hradbách jsou nejlepší díla „Krále českého komiksu“ vystavena pro návštěvníky po celé délce hradebního opevnění hradu Loket. Nahlédnutí do tvorby fenomenálního českého kreslíře tak můžete spojit s návštěvou jedné z nejhezčích památek v Západních Čechách. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Nejsevernější zimní táboření

Letos se bude konat už 35. ročník zimního táboření pro pravé otužilce. Táboření proběhne v Krásném Buku - Kamenné Horce a na programu bude stavění stanů, posezení v chatě, prohlídka galerie Achát v Brtníkách a výlety po okolí. Více informací najdete zde.

Liberecký kraj

Saně na Ještědu

V sobotu 14. ledna na Ještědu proběhnou závody na saních, pořádané na počest vynikajícího sáňkaře a průkopníka horolezectví, sudetského Němce Rudolfa Kauschka. Ten před 103 lety na ještědském svahu vyhrál v jízdě na saních první mistrovství Evropy. Soutěžit se bude o nejrychlejší sjezd a také o nejlepší dobový kostým.

Královéhradecký kraj

Just Ride v Deštné



Letos opět přichází série snowboardových happeningů Just Ride. První zastávkou téhle akce bude v sobotu 14. ledna Skicentrum Deštné v Orlických horách. Návštěvníci Just Ride si mohou zdarma vyzkoušet výuku začátků freestylu, nebo se zúčastnit závodů. Skvělý program je pro každého milovníka sněhu a prkna zaručen.

Pardubický kraj

Korunovační klenoty

Na pardubickém zámku se můžete ponořit do doby Karla IV. Na návštěvníky tu v unikátních interiérech Velkého gotického sálu čekají vystavené repliky českých korunovačních klenotů a archeologické nálezy z dob vlády dynastie Lucemburků. Výstava je přístupná od 10:00 do 18:00 hodin. Více informací naleznete zde.

Vysočina

Mistrovství v lyžování

O titul mistra republiky v klasickém lyžování se bude od pátku do neděle soutěžit v Novém městě na Moravě. Závodí se v kategoriích podle věku a pohlaví a na různé délky tratí. Přijďte podpořit své favority nebo se zkrátka jen podívat. Více zde.

Jihomoravský kraj

Rybí speciality na mlýně

V lednu již tradičně pořádá Bukovanský mlýn v Bukovanech u Olomouce rybí gastronomické hody. Tento víkend máte poslední šanci ochutnat vynikající pokrmy z čerstvých ryb z moravských rybníků a řek. Nebude chybět ani dobré víno. Rezervujte si včas místa. Více informací najdete zde.

Olomoucký kraj

40. výročí od založení Charty 77

Své 40. narozeniny oslaví Charta 77 tuto sobotu 14. ledna v Lipníku nad Bečvou. Na programu je výstava samizdatů, kulatý stůl v Galerii Konírna a koncert legendární kapely The Plastic People of the Universe. Akce začne od 16:00 hodin. Více informací najdete zde.

Zlínský kraj

Cestovatelský mišmaš

O zážitky ze svých cest se s vámi podělí známí i méně známí světoběžníci v průběhu 7. ročníku festivalu Cestovatelský mišmaš v Napajedlích, který se koná tuto sobotu 14. ledna. Kromě přednášek přítomných cestovatelů se můžete těšit na večerní koncert a dobré jídlo. Akce začíná od 15:00 hodin. Více informací naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Ledové sochy na Pustevnách

Pustevny budou letošní zimu opět zkrášlené uměním z ledu. Umělci budou své sochy vytvářet přímo na horách a vy tak budete mít jedinečnou příležitost přihlížet jejich vzniku. K vidění bude také ledová stěna vzkazů, ledový bar a i královský ledový trůn. Více informací o celé akci najdete zde.