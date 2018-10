Miloslav Vítek, Právo

Cesta je zpevněná, místy je však na ní i několik centimetrů vysoká vrstva písku. Proto budou mít výhodu majitelé horských kol.

Projedeme Kamenicí a po necelém kilometru dojedeme do Dobšína. Tady se trasa otáčí téměř do protisměru, aby nás přibližně po dvou kilometrech dovedla k hradu Kost. První zmínka o hradu je z roku 1349. Podle pověsti prý při neúspěšném obléhání hradu husity Jan Žižka prohlásil, Kost tolika pro psa dobrá jest, a se svými vojsky odtáhl. Je to opravdu jen pověst, protože husitský vojevůdce hrad nikdy, na rozdíl od nedalekých Trosek, neobléhal.

Zřícenina Trosky

Na křižovatce u hradu se dáme doprava a čeká nás hodně prudký výšlap do asi 300metrového kopce. Na jeho vrcholu už vidíme siluetu Trosek. Než tam dojedeme, zbývá nám ještě několik kilometrů. Na rozcestí u Semtínské lípy odbočíme doleva na trasu označenou jako 4010.

Projedeme Libošovice a za nimi odbočíme na Malechovice a Roveň. Po asi 600 metrech odbočíme doleva na trasu 4011, která nás polní a posléze lesní cestou dovede až k silnici, která vede do Troskovic. Téměř celou dobu máme před sebou nebo po pravé straně panoráma zříceniny hradu Trosky. Hrad byl založen roku 1396 na dvou vrcholcích, z nichž nižší nese název Baba a vyšší Panna.

FOTO: TJ, Právo

Od 19. století je zřícenina udržována jako symbol Českého ráje pro potřeby turistů. Přístupná je během turistické sezóny. Projedeme Troskovice a napojíme se na trasu 4078. Ta nás kolem rybníků Krčák a Vidlák dovede až k rozcestí Na Prašivci. Odbočíme doleva a za mírného stoupání po necelých dvou kilometrech dojedeme k zámku Hrubá Skála. Původně se jednalo o hrad Skála, který byl založen před rokem 1353. V 16. století byl přestavěn na zámek a od 17. století dostal přídomek Hrubá. Bylo to z důvodu odlišení od hradu Skála, který stál na Jizeře.

Nedaleko zámku jsou i lázně Sedmihorky, v jejichž okolí je 14 pramenů léčivé vody. Ta má teplotu pouhé dva stupně. Léčilo se zde metodou Vincence Priessnitze, tj. ledovými zábaly a střídáním ledových a horkých koupelí.

Po 800 metrech od Hrubé Skály sjedeme ze silnice a po stezce č. 4078 klesáme asi 600 metrů ke křižovatce s trasou 4012. Dáme se po ní, až dojedeme do obce Kacanovy.

Chráněné hnízdiště

Kousek za obcí se napojíme na trasu 4009, která nás po několika kilometrech ve většinou rovinatém terénu dovede k rybníku se zvláštním jménem Žabakor. Ten společně se sousedním rybníkem s neméně zvláštním názvem Oběšenec byl v roce 1998 vyhlášen za chráněnou přírodní rezervaci, protože se jedná o významné hnízdiště vodního ptactva.

Projedeme osadou Bouda a asi kilometr pojedeme po silnici, která kopíruje rychlostní R 10 spojující Liberec s Prahou. Dostaneme se do Olšiny, a než dojedeme do obce Dneboh, objeví se po levé straně Drábské světničky.

Jedná se o asi 30 zachovalých místností vytesaných do pískovcové skály. Některé se nacházejí až 140 metrů nad úrovní údolí.

Hrad Kost je jednou z mezizastávek.

FOTO: fotobanka Profimedia

Pak už nás čeká asi tříkilometrové poměrně značné stoupání až ke křižovatce Skalka, kde odbočíme doprava.

Teď už nás žádné stoupání nečeká. Právě naopak, pojedeme polní cestou a potom po louce z kopce do Branžeže a po hrázi Komárovského rybníka až do autokempu Peklo, odkud jsme vyjížděli.

Trasa je dlouhá necelých 50 km a je vhodná pro horská i trekingová kola. Převýšení na trase je 655 m a cestu zvládne středně trénovaný cyklista.