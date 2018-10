Rady na cestu

JAK SE TAM DOSTAT

Baťův kanál zasahuje do Zlínského a Jihomoravského kraje, z větších měst protíná Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh či Hodonín. Počet měst a obcí, v nichž jsou přístavy a přístaviště, se rok od roku rozrůstá. V jednotlivých místech vás ke kanálu přivedou směrové ukazatele umístěné viditelně u silnic. Plavební sezóna začíná 1. května a končí 28. října.

PODMÍNKY PLAVBY

Plavba po Baťově kanálu má jen minimální omezení. K řízení půjčené lodi stačí věk nad 18 let. Lodi jsou snadno ovladatelné, k jejich zvládnutí stačí krátké proškolení personálem. Na umělých úsecích je povolena rychlost maximálně 5 kilometrů za hodinu. Při vyšší by totiž vlny způsobily erozi břehů. U vlastního plavidla je nutné brát v úvahu parametry kanálu. Je hluboký průměrně 1,5 metru, loď by tedy neměla mít ponor větší než 80 centimetrů. Aby se vešla do plavební komory, nesmí být širší než 5 metrů.

PŮJČENÍ LODÍ

Půjčovné se pohybuje v řádu stokorun. Například ve Spytihněvi zaplatíte za pětimístný motorový člun dle sezóny 250 až 390 korun za hodinu, půlden vyjde na 700 až 950 korun. Půjčovné hausbótů na prodloužený víkend (pátek–neděle) začíná na čtyřech tisících korunách. Proplouvání plavebními komorami je zdarma.

UBYTOVÁNÍ, JÍDLO

Očekávejte obvyklé „přírodní“ podmínky v duchu vodáckých kempů. U přístavů bývá zázemí v podobě bufetů a hospůdek, sociálního zařízení se sprchou, zatím ne všude jsou k dispozici elektrické přípojky. Je možné si objednat občerstvení či jídlo přímo na loď, nabízejí to od loňska kulinární plavby. Tip na chutnou večeři: na rejdě ve Spytihněvi jsou po celou sezónu v nabídce grilované ryby, otevřeno je denně až do večerních hodin.

INFORMACE

Informace o možnostech turistiky na Baťově kanálu a v jeho okolí i o provozu na vodní cestě včetně aktuálních údajů o splavnosti jsou dostupné na www.batacanal. cz. Můžete také kontaktovat informační centrum Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou – telefonní číslo 518 325 330, e-mail abk@ba tacanal.cz. Informace o zajímavostech Slovácka na www.sl vacko.cz. K dispozici jsou dvě nová přístaviště – v Napajedlích na Zlínsku a Kostelanech nad Moravou na Uherskohradišťsku