Svídy umí vykouzlit pestrou tečku na konci zimy

Svída bílá (Cornus alba), krvavá (C. sanguinea) a výběžkatá (C. sericea) patří ke splněným snům zahrádkářů estétů. Hýří barvami, jako by utekly z malířovy palety. Aby o křiklavou sytost nepřišly, musíme je každé druhé až třetí předjaří ostříhat na krátké pahýlky. Nové pruty na sebe nenechají dlouho čekat.