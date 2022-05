Májové kvítí září jako slunce

Žlutá přináší radost do života. Také v zahradě umí divy, když jí dáme dostatek prostoru.

S příkazem, ať si roste jen „vocuď pocuď“, u ní zkrátka nepochodíme. Utekla už dokonce do volné krajiny.

Komu došla trpělivost s vlčím bobem, který často trpí padlím a po pár letech mizí beze stopy, vymění ho za vlčinec (Thermopsis montana). Nekvete růžově ani modře, ale jinak je to dvojník jako vyšitý.

Čmeláci je zbožňují a my si tuhle americkou trvalku, bezmála 1 m vysokou, zamilujeme i pro její oddanost. Na slunném až polostinném místě s nevysychavou zeminou vydrží celou věčnost a ještě se bohatě rozrůstá. Škoda, že stále není běžně k mání.

Vidíme ho u silnic, v příkopech i na jiných nevábných místech. Kdo by o takový plevel stál?

Lidově se tak říká oblíbené forzýtii neboli zlatici, přitom je to přezdívka mnohem přiléhavější pro štědřenec (Laburnum), působivý, bezproblémový, středně velký strom ověnčený fáborky květů, které když po opylení sprchávají, opravdu to vypadá, jako by se z nebe snášely zlaté kapky.