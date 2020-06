Desatero rostlin, které odpuzují komáry

To, čemu dnes říkáme vznešeně repelentní rostliny, znaly už dávno naše babičky, akorát jim tak neříkaly. Místo toho hleděly, aby je měly vždy po ruce a v dostatečném množství.

Bylo to nejenom pro jejich mnohdy hezký vzhled, ale právě proto, že byly příjemně aromatické, což na rozdíl od lidí komáři vnímají jako odpuzovač. Mnohé z takto užitečných rostlin jsou navíc byliny, jež dobře využijeme i při vaření v kuchyni.

Mezi nejrozšířenější okrasné repelenty patří muškáty, jinak pelargonie. My se zaměříme na ty, jejichž listy voní po citronu, ideální proto bude Citriodorum, Citronella a Lemon Rose.

Vyhovovat jí budu slunné místo, v teplých měsících ji můžeme umístit na balkon či na parapet. Na zimu ale musí zpátky, do tepla v pokoji. Vyhovovat jí bude propustný substrát a dostatečně velký květináč. Pozor, není to drobeček, trsy citronové trávy mohou dorůst až do výše jednoho metru.