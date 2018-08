Jak zatočit s plevelem na zahradě

Mít ze zahrádky malý soukromý ráj je tichým snem snad každého zahrádkáře. Ovšem co práce, pečlivosti a vytrvalosti to obnáší, ví jen ten, kdo se do plnění takového snu pustil. Ať už zahradničí na pozemku zděděném či zakoupeném, potýká se s všudypřítomným plevelem. Také donekonečna řešíte, jak s ním zatočit?