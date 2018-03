Adéla Taitlová, Právo

S domácími kytkami je radost žít. Jejich bezbřehá rozmanitost se nám hodí při zařizování interiéru, který za trochu péče a hodně lásky přivedou k dokonalosti. Záleží však i na tom, jak zelené poklady naaranžujeme.

Prosklená vitrína je ideální pro prezentaci několika rostlin pohromadě. Kombinace rozličných druhů, sbírka kaktusů nebo třeba afrických fialek v ní získávají neobyčejné kouzlo, které jim parapet ani police na zdi nemůže dát.

Staré okno dostalo novou šanci. Stačilo ho jen oprášit a umýt.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Od nápadu k cíli krok za krokem

Nápad – Ten se zrodil po objevení starého dvoukřídlého okýnka v dřevěném rámu, které leželo zaprášené na půdě. Stačilo ho očistit a bylo jasné, že na skládce neskončí. Krásné řemeslné zpracování a autentická patina si přímo říkaly o návrat do života. Co z něj udělat skleník na salát? Proč ne! Zrovna jsme ale v tu dobu řešili, kam dát pokojovky – a bylo rozhodnuto.

Materiál – Upcyklace neboli přerod starých nepotřebných věcí na nové a hezčí nás baví. Šetří to přírodu, navíc můžeme za hubičku vtisknout interiéru osobitý šmrnc. Všechen materiál pro výrobu prosklené vitríny nám ležel v dílně. Byly to zbytky dřevovláknitých desek, prkýnko, vruty do dřeva, vysloužilá úchytka, plechovka univerzální barvy na kov a dřevo.

Nářadí – Všecko jde zvládnout ruční pilkou, šroubovákem, nebozízkem. S elektrickým nářadím si však práci usnadníme a výrazně urychlíme. Dále potřebujeme metr, tužku a úhelník.

Od velikosti okenního rámu se odvíjejí rozměry korpusu.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Příprava – Nejdůležitější je správné zaměření a zakreslení. Velikost vitríny se odvíjí od velikosti okenního rámu. Nezalekněte se ostrého úhlu na zešikmených postranních dílech. Jde o to, aby pokojovky za sklem hezky vynikly. Znamená to tedy, že záda budou přední díl několikanásobně převyšovat. Všechny části zakreslíme na desku a vyřízneme.

Části korpusu jsou vyřezány ze zbytků dřevovláknitých desek.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Skládačka – Ke dnu z obou stran přiložíme boční díly a jeden po druhém přišroubujeme delšími vruty do dřeva. Otvory nejprve předvrtáme. Aplikace lepidla do spojů není nutná. Pak přišroubujeme záda a přední díl.

Před sešroubováním je zapotřebí otvory předvrtat.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Polička – Pokud nemá vitrína sloužit pouze k ubytování vzrostlejších rostlin, je nezbytné zhruba v půlce zadního dílu instalovat poličku. My jsme ji nepřipevňovali natrvalo, ale z prkýnka jsme vyrobili samostatně stojící díl, aby bylo možné jej v případě potřeby vyndat.

Polička slouží k vyzdvižení menších druhů rostlin.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Natírání – Hotový korpus přetřeme nátěrem odolným proti oděru a vlhku v barvě, která se nejlépe hodí ke stylu domácnosti, a necháme uschnout. Vnitřní strana zadního dílu by měla být bílá. Dobře totiž odráží světlo a rostliny na bílém podkladu lépe vynikají. Okýnko s rámem jsme ponechali bez nátěru a dali přednost patině, která mile upomíná na staré časy.

Barva nátěru by měla ladit se stylem obytného prostoru.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Přiklopení – Prachu zbavené okno s umytými skly přiklopíme. Okno přišroubujeme nebo přilepíme ke korpusu. Pokud rám přečnívá, zbrousíme ho.

Okno lze ke korpusu přišroubovat či přilepit.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Doplňky – Místo kličky jsme k okennímu rámu připevnili keramickou vintage úchytku ve stejné barvě, jako je korpus. Chcete-li vitrínu častěji přenášet, k postranicím připevněte úchyty se sklopnou rukojetí.

Vintage úchytka umocňuje patinu starého okna.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Panty – Jde-li otevírání okýnka ztuha, nepokoušejte se to zlepšit. Pokud jsou panty v dobré kondici, musíte rám opatřit sklopnou vzpěrou, která bude podpírat otevřené okenní křídlo. Pravidelné větrání je totiž pro rostliny velmi důležité.

Umístění – Stylová botanická galerie zpestří obývák, pracovnu nebo třeba kuchyni. Ale taky balkón, protože se skvěle hodí i pro pěstování bylinek.

Aranžování – Až ve vitrínce vystavíme sbírku kaktusů, nebo kapradiny s fialkami, bude to vypadat stejně dobře jako pestrolistá všehochuť. Fantazii omezují jen rozměry vitríny. Rostliny stojí ve vlastních květináčích, proto nemusejí mít shodné nároky na živiny a zálivku. Intenzita světla by ale měla vyhovovat všem stejně.

Botanická galerie se pěkně vyjímá na stolku, může ale stát i samostatně na kolečkách nebo na vysokých nohách.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Na vnitřní stranu zadní stěny můžeme nalepit zrcadlo, které vytvoří dokonalou iluzi hloubky. Večerní atmosféru dokreslí bodové světlo nebo světelný řetěz na baterky vložený mezi rostliny. Vitrína získá moderní vizáž, když ji namontujeme na velká kolečka, šmrnc jí pro změnu propůjčí vysoké, hezky tvarované stolní nohy.