Červená s bílou si skvěle rozumí. Obě jsou to slavnostní barvy, když se do nich i v sebetužším mrazu zahledíme, ucítíme takový příliv hřejivé energie, že se o nás už žádný splín až do jara nepokusí.

Chceme-li, aby zimní zahrada navíc vypadala jako z romantického filmu, stačí do ní investovat trochu peněz, nadšení, a hlavně hodně lásky!

Okrasa i delikatesa. Svazky jeřabin září v mrazu jako rubíny. Často z nich s chutí uždibují kosi a kvíčaly.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Na volbě rostlin záleží

Rudé odstíny můžeme v zimním čase obdivovat na tenounkých lodyhách pryšce sivého (Euphorbia seguieriana) a hezky vykrajovaných listech kakostu oddenkatého (Geranium macrorrhizum). Obě trvalky mají nejlepší dny za sebou, přesto pohled na ohňové plamínky, které v prokřehlém záhonu připomínají, zahřeje u srdce.

Zimní proměna. Mráz demonstruje vytříbený cit pro barvy na listech brslenu Fortuneova (Euonymus fortunei) Emerald Gaiety.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

V soutěži o nejdokonalejší zimní proměnu vítězí brslen Fortuneův (Euonymus fortunei) Emerald Gaiety, jehož strakaté zelenobílé lístky mráz vybarvuje do odstínu zralých malin. Medaili za výdrž si zase zasluhuje hortenzie dubolistá (Hydrangea quercifolia). Ještě teď se ve větvích tohoto sličného keře třepotají velké listy v temných tónech bordó.

Hortenzie dubolistá (Hydrangea quercifolia). Její pěkně tvarované listy s podzimním vybarvením drží na keři dlouho do zimy.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Víte, co v zimní zahradě nejčastěji svádí k doteku? Hlaďounká borka tibetské třešně (Prunus serrula). Jejího třpytivě mahagonového přelivu si zahradní designéři cení dokonce víc než něžných jarních květů. Venku i doma ve váze se pěkně vyjímají šarlatově červené, huňaté plodové palice škumpy orobincové (Rhus typhina).

Zrakový požitek zaručují rozkošné plody okrasných jabloní (Malus), aspoň do té doby, než si jich všimnou opeření strávníci. Čeleď růžovitých, kam jabloně řadíme, překypuje červenoplodými rostlinami a není vůbec snadné rozhodnout se, zdali dát přednost hlohu (Crataegus monogyna), jeřábu (Sorbus aucuparia), hlohyni (Pyracantha coccinea), růži svraskalé (Rosa rugosa), která v létě překrásně voní, nebo skalníkům (Cotoneaster), z nichž některé opadávají, zatímco jiné zůstávají zelené i pod sněhovou peřinou. Ono na tom vlastně zas až tolik nesejde, hlavní je, že všechny přinášejí rok co rok bohatou úrodu.

Skalník vodorovný (Cotoneaster horizontalis). Už od léta se pyšní rudými plody, jako by předváděl drahé šperky.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Červená sice patří k nejvýraznějším barvám, osamocený keř však kýženou romantickou náladu do zahrady nevpustí. Sázíme proto vždy víc rostlin dohromady, buď v nahodilých skupinách, nebo přímých či zvlněných řadách.

Hravé doplňky nesmějí chybět

Pohled na hřejivé odstíny rubínů, lávy či višňového likéru nás jen tak neomrzí, proto se skvěle hodí k natírání venkovního nábytku. Obyčejná židle nebo omšelá lavička se rázem promění ve skvost zářící na všechny strany, který ze zahrady vyžene zimní nudu.

Venkovní nábytek. Díky němu působí zahrada zabydleně a láká na procházku, i když mrzne, až praští.

FOTO: Adéla Taitlová, Právo

Rozveselit můžeme květináč nebo třeba krmítko pro ptáčky. Platí totiž, že čím zabydleněji a útulněji zahrada působí, tím raději se do ní budeme vracet.