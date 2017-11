Tím statečným chlapíkem je Pavel Zeman, šéfredaktor webu ceskykutil.cz. Protipořezové kalhoty nejprve navlékl na kládu, aby zkusil, zda se naplní slova výrobce. Ten tvrdí, že díky speciálním vláknům zachytí kalhoty řetěz pily do rychlosti 20 m/s. Jak to dopadlo? Pila se zakousla do kalhot a okamžitě se zastavila. Kláda zůstala neporušená.

Protipořezové rukavice

FOTO: Oleo-Mac

Když tenhle test dopadl dobře, vzal si Pavel Zeman protipořezové kalhoty na sebe. Nastartoval pilu a po chvíli odhodlávání ji pustil proti noze. Byla to idylka, nebo došlo ke zranění?

Přesvědčte se ve videu.

Video

Protipořezové kalhoty

A jak prožíval test Pavel Zeman? „Samozřejmě jsem měl trochu strach, ale na druhou stranu jsem těm kalhotám věřil. Už jsem takové testy několikrát viděl, jen ne na živém člověku. Ale do světa zároveň vykřikuju, ať to po mně rozhodně nikdo nezkouší,“ řekl nám odvážný kutil.

Protipořezové kalhoty s bezpečnostním stupněm ochrany č. 1 jsou určeny jak pro profesionály, tak pro běžné uživatele pil. Rozhodně jsou skvělou ochrannou pomůckou, protože pila může kdykoliv sjet i člověku, který má něco nařezáno. A nejde o extrémně drahou věc, protože se dají koupit do dvou tisíc korun.

Není však podmínkou takové kalhoty při řezání mít. Základem pro práci s pilou by měly být rukavice, ideálně atestované, brýle, přilba nebo ochranný štít se sluchátky či špunty do uší. Oblečení, když nemáme speciální protipořezové, by mělo být praktické a nemělo by člověku bránit v pohybu. Ideální je použít těsně přiléhající oděv.

Motorová pila je silný stroj a bezpečnost při práci s ní je velmi důležitá. Proto výběr ochranných pomůcek rozhodně nepodceňujte.