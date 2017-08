„Když jsme zahradu koupili, byla zarostlá, pustá. Staré ovocné stromy a tráva do pasu. Dali jsme se do práce a za několik let ji upravili podle svých představ. Zalíbilo se nám tady natolik, že jsme si zde nechali postavit malý domek a od té doby tu žijeme trvale,” napsala nám čtenářka Helena.

Do chaty se nově vstupuje ze strany, přes verandu.

Chatu bylo třeba různě upravit a vylepšit, v současnosti slouží hlavně k odpočinku a k přespávání rodiny, když zajede na návštěvu.

Manželé si vše vybudovali sami. Na rozlehlé zahradě kvete spousta okrasných květin, nové stromy plodí ovoce pro vnoučata a část pozemku zabírá také zeleninový a bylinkový záhon. Nechybí ani malé jezírko s rybkami a žábami, jejichž kuňkání hezky podmalovává příjemná a klidná večerní posezení na terase před chatou.

Zahrada není ve zcela rovném terénu, majitele ovšem velice nadchla a její kultivaci věnují už devět let. Okrasné části na ní střídají s užitkovými.

Na zahradě nechybí pro oživení jezírko podlouhlého tvaru, přes nějž vede malý můstek.

Ta samotná prošla velkou proměnou. Chata stojí na několika zděných pilířích, takže pod ní vznikl malý sklípek se stálou teplotou. To se hodí zejména v horkých letních dnech pro uchovávání potravin. Původně sloužila jako zahradní domek. Majitelé ji ovšem rekonstruovali a částečně přetvořili.

Na zahradě hrají důležitou roli dřevěné prvky, které jsou natřené oživující červenou barvou.

„Chata je dřevěná a je stavěná z palubek, které manžel po čase zdvojil, protože vnitřek byl tmavý. Znovu ji proto zevnitř obložil, ovšem světlým dřevem, aby v ní bylo více světla,” popisuje čtenářka.

Zahrada není rozdělena striktně na užitkovou, relaxační a okrasnou zónu, jednotlivé prvky se vzájemně střídají a prolínají.

Na zahradě nechybí ovoce, kromě malin pěstují majitelé ostružiny, jahody i kanadské borůvky.

Srdcem interiéru je velká společenská místnost, kde byl původně malý kuchyňský koutek a kde jsou rozkládací pohovka a gauč, na nichž v současnosti přespávají děti a vnoučata majitelů. Ti již bydlí trvale v nově vybudovaném domku.

Majitelé si nakonec na zahradě postavili pro trvalé bydlení rodinný domek. Je hned naproti chatě.

Celkový pohled na zahradu s chatou od domu. Majitelé si nemohou vynachválit i hezký výhled.

V chatě nechybí letní sprcha a suchá toaleta (nikoli však kadibudka, jak zdůrazňuje paní Helena) a velice příjemným zákoutím je veranda, která původně nebyla zasklená a vstupovalo se přes ni dovnitř do chaty. „Manžel verandu zasklil umělým sklem, které se dá v horkých dnech vyndat a vchod do chaty udělal ze strany. Je to pohodlnější, protože tam nejsou schody,” vysvětluje čtenářka.

Veranda je chráněna velkými plastovými panely, které lze ovšem v případě potřeby vyjmout a nechat tento prostor otevřený.

Interiér chaty je znovu obložen světlými palubkami.

V současnosti manželé využívají chatu pro svůj odpočinek. Jako příjemné místo k posezení. Když přijedou na návštěvu děti s vnoučaty, přespávají právě tam.

Pohovka vytvořená z na sebe naskládaných matrací slouží přes den k odpočinku, na noc umožní vytvořit dostatek lůžek pro děti majitelů a vnoučata.

Majitelé chatu stále rádi využívají, zejména k příjemnému posezení a odpočinku.

V chatce byl dříve malý kuchyňský kout, kde se i vařilo, dnes to není už potřeba, menší kamínka k zatopení ovšem zůstala.