Na první otázku není tak snadné odpovědět. Abnormální reakce na krmivo může být dvojího druhu: neimunologická (potravní intolerance) a imunitně zprostředkovaná (potravní hypersenzitivita).

„Projevy se od sebe příliš neliší, proto v současnosti někteří gastroenterologové preferují název enteropatie reagující na dietu (DRE),“ uvedl veterinář David Hanzlíček, DVM, specialista na gastroenterologii, na letošním semináři BARF ve světle nejnovějších poznatků, který se konal v pražském IKEMu.

A tím vlastně zároveň zodpověděl i otázku druhou: Většina trávicích problémů psa nepotřebuje léky - zvládne je vyřešit vhodná dieta - samozřejmě po návštěvě veterináře a určení správné diagnózy.

Diagnóza veterináře je nezbytná

Jestliže má váš pes dlouhodobě trávicí potíže, měli byste zamířit k veterináři. Ten podle stavu zvířete, rozboru krve, případně dalších indicií stanoví diagnózu. Ne všechno se dá sice zjistit z krevních testů, ale na základní vyšetření to stačí. Veterinář tak pozná, jestli jde o intoleranci, případně zda je zvíře citlivé na lepek či jinou složku krmiva, a navrhne úpravu jídelníčku či rovnou konkrétní krmivo, které dráždidla neobsahuje.

MVDr. Jan Herčík

Hlavně pomalu…

Návštěvu veterináře máte za sebou, nové krmivo jste koupili, teď už zbývá jen nasypat ho do misky… Omyl! Psí žaludek je citlivý a takhle zhurta na něj nemůžete. Mikroflóra žaludku potřebuje čas, aby se novému krmivu přizpůsobila.

„Není dobré krmivo míchat a střídat: jeden den vařené, druhý syrové, třetí granule, čtvrtý den konzerva jiné značky. To se žaludek totálně zblázní,“ konstatuje MVDr. Jan Herčík. „Psi by si měli kvůli přizpůsobení trávicí mikroflóry zvykat na změnu postupně, nejlépe v průběhu jednoho týdne. První den stačí přimíchat do starých granulí 1/7 nových, druhý den 2/7, a tak postupně převést zvíře na nové krmivo.“

Přilepšujte stejnou značkou

Pokud dlouhodobě krmíte granulemi jedné značky a chcete svému pejskovi či kočce přilepšit, sáhněte po konzervách nebo kapsičkách stejné řady od téhož výrobce (samozřejmě jestliže existují). S postupnou změnou si v tomto případě nemusíte lámat hlavu, mikroflóra žaludku bude na tento druh krmiva už přizpůsobená, takže změna projde bez následků.

Psům a kočkám totiž vyhovuje pravidelný režim a jednotvárnost krmení, takže mohou odmítat i přechod na kvalitnější krmivo. Pokud tedy zvířeti nebude zpočátku chutnat, nenuťte ho. Nedojedené zbytky odstraňte a klidně nechte mazlíka trochu hladovět. Krátký půst zdravému zvířeti prospěje, jen při něm nesmí chybět voda.