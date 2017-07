„Ať už bazén nebo biotop, obojí by mělo být do zahrady perfektně integrováno, a to nejen z pohledu praktického, ale i z estetického. Nemám rád, když na zahradu, v níž majitelé řeší každý pohled a scénu, přímo do popředí pohledu z obýváku nebo z terasy postaví obří polykarbonátový zapařený kryt,” říká Ferdinand Leffler, ateliér zahradní a krajinářské architektury Flera. „Kde je potom zahrada? Nebojte se k jezírku v zahradě vysázet stromy, patří k ní. Ano, budete mít více listí ve vodě, ale pokud zvolíte správný strom s větším listem, bez zbytečného opadu květů a tak dále, ta krása za malou údržbu stojí. Trávy a rákosy vypadají u přírodní vody také dobře. Nebál bych se ani kvalitního osvětlení a klidně instalace protiproudů.”