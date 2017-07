Ze zahrady, která prošla rozsáhlou terénní modelací, lze vyčíst Janin smysl pro pořádek, vyváženost a zálibu ve střízlivých liniích, jež nechávají vyniknout struktuře rostlin, zahradním stavbám i doplňkům.

Vše od trvalek přes masivní kameny po velkoryse pojatý altán ze dřeva akátu a modřínu má jasně dané místo, vybrané tak, aby prostorem mohla volně proudit pozitivní energie chi.

Zahrada slouží nejen k odpočinku majitelů a milým setkáním s přáteli, ale také jako výkladní skříň rozmanité vegetace a originálních řešení, která si v podobě inspirace může odnést každý, kdo sem zavítá.

Bezúdržbová zahrada neexistuje



Co dokáže zažehnout Janinu tvůrčí jiskru? „Může to být rozhovor s kamarádkou, výlet do přírody. Při navrhování zahrady vycházím z blízkého okolí, architektury domu, povahy majitelů. Vždy se snažím dopátrat detailů, protože vytvořit pro člověka prostor, ve kterém se bude cítit šťastný mnoho let, je velká odpovědnost.“

Přímo z louky. Zahradní a krajinářská architektka Ing. Jana Vrbasová s kyticí z vlastní zahrady. Ráda cestuje a koketuje s čínským feng shui.

FOTO: Adéla Taitlová

Jediné, co prý navrhnout neumí, je bezúdržbová zahrada. „Taková prostě neexistuje. Existují ale rostliny, které, aby byly dlouho krásné a zdravé, toho po vás moc nechtějí. Kupříkladu šanta modrá (Nepeta x faassenii) s kontryhelem (Alchemilla mollis), ty používám hojně a ve velkých skupinách.“

Dvojnásobná radost. Bylinky potěší chuťové pohárky i oči, zvlášť když jsou takhle pěkně naaranžované v truhlíku.

FOTO: Adéla Taitlová

S každým projektem Jana vymýšlí nové kombinace barev a textur, které volí podle toho, jestli na člověka mají působit uvolňujícím, nebo naopak povzbuzujícím dojmem.

Přitažlivý vodní biotop



Pozemek je rozdělen do dvou úrovní propojených mírně svažitou dlážděnou cestou.

Zatímco ve spodní části se jako zelený oceán rozlévá pěstěný trávník, v horní bublá čirá voda koupacího jezera. To se záhy po realizaci stalo středobodem zahrady a do své hluboké náruče láká otužilce i v chladné části roku.

Užitečné dekorace. Ve hmyzím domku zasazeném do záhonu nežijí pouze včely samotářky, ale také berušky, pavouci a škvoři.

FOTO: Adéla Taitlová

„Koupací biotopy jsou v posledních letech hodně in,“ potvrzuje architektka.

„Přímo magnetickou silou vábí lidi, ale také nesčíslné množství živočichů. Už se tu objevila užovka a kouzelná je podívaná na vlaštovky, když nad hladinou sbírají do zobáčku hmyz. Za letu dokonce i pijí!“ Chemie sem má vstup přísně zakázán, když se objeví řasy, mechanicky se vysají.

Výstavní trávník



Projektové a realizační studio Květ manželů Vrbasových se rovněž věnuje zakládání kobercových a lučních trávníků, které sami pěstují. Co bychom neměli zanedbávat, toužíme-li po trávníku jako ze škatulky?

„Nepodceňujte kvalitní přípravu podloží,“ radí Jana. „Vyhodnotit výchozí podmínky a v případě potřeby investovat do navezení kvalitní ornice je základ. Nejnáročnější disciplínou je následná péče, ledaže se rozhodnete pro relativně skromný luční porost.“

Nenáročná šanta. Jana s ní pracuje ráda, protože kvete bohatě od jara do podzimu, krásně voní a včely ji zbožňují.

FOTO: Adéla Taitlová

A další tipy? „Výhodou rolovaných trávníků je absence plevele, počítejte však s tím, že bez odpovídajícího ošetření se to po založení může rychle změnit. Zlaté pravidlo pro sečení v období sucha zní: nechat trávu vyšší a sekat častěji. Nezbytná je také každoroční vertikutace, aby se tráva pod vrstvou mechu nedusila.“

Samotářské kameny. Jsou uspořádány tak, aby nerušily tok pozitivních energií. Některé zvou ke krátkodobému posezení.

FOTO: Adéla Taitlová

Zelené stěny a střechy



„Myslete vertikálně!“ vyzývá Jana. „I na stěně domu, garáže či zděném plotu lze pěstovat skalničky, květiny, trávy, dokonce keře. Vertikální zahrady, jsou-li dobře projektované a realizované, mají velkou budoucnost a při pohledu na ně se až tají dech. Syn v rámci své diplomové práce vyzkoušel různé technologie založení, vytříbil druhové složení rostlin i závlahový systém, proto bychom se tomuto trendu rádi věnovali a dál jej rozvíjeli. Dosud bohužel platí, že založení a následná péče jsou ekonomicky nákladné. Běžněji realizujeme střešní zahrady.“

Čarování s kameny. Mohutné kusy zpevňují svahy, menší tvoří záhonové zídky a po opracovaných se chodí a jezdí.

FOTO: Adéla Taitlová

V Janině zahradě se nejrůznějšími rozchodníky, netřesky a travinami zelená ploché zastřešení altánu, který je od sousedního pole útulně odcloněn tlustou stěnou z přírodního kamene, a směrem k domu se z něj otevírá úžasný výhled na osázené svahy, louku a křišťálovou hladinu vodního biotopu.

Zdánlivě nedůležité prvky



Zahrada získala v roce 2015 cenu Jaroslava Machovce, slovutného botanika a letitého profesora na VŠZ v Lednici na Moravě, kde Jana absolvovala obor zahradní architektury.

K ceně jistě přispěly prvky zdánlivě nevýznamné, jako jsou originální krmítka pro ptáky, hmyzí hotýlky či zajímavě tvarované kameny, které zahradě vtiskují osobitého ducha.

Vertikální zahrada. Janin syn ji založil na zdi garáže. Výsledek působí úchvatně.

FOTO: Adéla Taitlová

„Velké kameny jsme použili k terénním modelacím i jako dekorativní solitéry. Je to zdejší moravská droba. Upřednostňuji materiály pocházející z blízkého okolí, lépe tak do prostředí zapadají,“ prozrazuje sympatická designérka se slabostí pro bylinky, které sama pěstuje a nejraději používá při grilování na čerstvém vzduchu.

Altán se zelenou střechou. Slouží jako čtecí koutek, kancelář i venkovní kuchyně. Vzduch je tu díky blízkosti vody krásně svěží.

FOTO: Adéla Taitlová