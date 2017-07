Na snižující se zásoby podzemních vod reagovalo ministerstvo životního prostředí podporou lepšího hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech v rámci dotačního programu Dešťovka. Vyčlenilo pro něj 100 miliónů korun. Lidé mohou podávat žádosti o dotaci od 29. května 2017. Využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady je nejjednodušší částí celého programu a vztahuje se výhradně na lokality výrazně postižené suchem. Bydlíte v nich?

Kritéria výrazného sucha



Seznam lokalit, v nichž je možné žádat o dotaci na systém pro využití srážkové vody pouze pro zálivku zahrady, nalezneme na webových stránkách dotacedestovka.cz spolu s dalšími informacemi. Patří sem např. Častolovice a Doudleby nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou, dále Lázně Bělohrad a další obce na Jičínsku.

Odolná hadice snese tlak vody z domovního rozvodu a nevypadává z rychlospojek. Na výrobku je řádně označen výrobce a pracovní tlak kolem 1 MPa (10 atm, 10 bar). Váha kvalitní půlpalcové hadice začíná na 115 g/1 m. Vnitřní průměr je 12,5 mm, vnější se u solidního výrobku pohybuje kolem 19 mm.

FOTO: Gardena (2x)

O dotaci mohou žádat lidé v obcích, v nichž bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji.

Další podmínkou je, že v obci místní vyhláška od roku 2014 opakovaně omezila používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech. V témže období pak dlouhodobě omezila používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce.

Impulzní zavlažovač z kvalitního plastu zvládne kropit na všechny strany v dosahu 12 m.

FOTO: Mountfield (3x)

Proč sbírat déšť



Za dešťovou vodu jsou rostliny i půda vděčné, protože je měkká a bez přidaného chloru. Lidé ocení, že je zadarmo.

Pozor – kvalitu vody získané ze svodu okapu ze střechy ovlivňuje střešní krytina! Nejčistší stéká z pálených nebo betonových tašek, plechové střechy jsou také bez problémů, pokud se z nich neuvolňují kousky staršího nátěru.

Otočný postřikovač Vortex 8 Hozelock nabízí až 8 postřikovacích režimů, které se hodí na všechny typy zalévání. Stabilitu postřikovače zajišťuje saňová základna vhodná na všechny povrchy. Maximální plocha postřiku je až 79 m2.

Voda by do záchytné nádrže u svodu okapu měla stékat bez nečistot. Do okapu proto instalujeme elastickou válcovou mřížku zachycující listí, zbytky ptačích hnízd apod.

Lapače nečistot jsou součástí moderních okapových systémů – košíkové lapače listí poslouží přímo v kotlíku, odvody vody mají integrovaná sítka. Nezapomínáme filtry pravidelně čistit.

Na zem i pod ní



K zachytávání dešťové vody jsou vhodné samostojné nádrže jako dřevěný sud a barel z plastu, případně jejich soustava. Nádrže menších kapacit, kolem 200 l, v době přívalových dešťů nemusejí stačit.

V následném suchém období pak musíme získanou dešťovku chránit před přímým slunečním svitem, aby se nekazila a nevytvářely se v ní řasy. Odpařování vody brání víko, voda ale musí občas větrat. Nadzemní nádrže je třeba zazimovávat, což znamená vypustit z nich všechnu nespotřebovanou vodu.

Plastový lapač listí Marley brání padání i větších nečistot do okapových žlabů a tím také jejich zanášení.

FOTO: Nicoll

K dlouhodobějšímu, až ročnímu, uchovávání většího množství dešťové vody jsou vhodné podzemní nádrže zabudované aspoň 80 cm pod úrovní okolního terénu. Nádrže (plastové, skořepinové z odolného polyetylenu) se ukládají do jámy vyložené štěrkopískem. Na povrchu vidíme pouze poklop revizní šachty. Stabilní chlad v půdě minimalizuje množení mikroorganismů.

Podzemní nádrže jsou určeny těm, kteří využívají dešťovku jako užitkovou vodu pro celou domácnost. Má-li být však celý systém funkční, svěříme jeho instalaci prověřeným odborníkům.

Efektivní zalévání



Chceme-li používat dešťovou vodu k zalévání záhonů a trávníku, případně na mytí auta, vystačíme si s povrchovou akumulační nádrží, čerpadlem (elektrickým nebo benzinovým), případně s elektronickou řídicí jednotkou. Sudové čerpadlo lze připojit k tryskám, k postřikovačům nebo k systému úsporné kapkové závlahy.

Automatická závlaha je vhodná pro velké zahrady. Řídí ji zavlažovací počítač připojený přímo k vodovodnímu kohoutku, při správně navrženém systému můžeme doplňkově čerpat i dešťovou vodu z jímky. V počítači zadáme, kdy, kde a jak dlouho bude závlaha pracovat. Doplňkový dešťový senzor nebo čidlo půdní vlhkosti určí, zda je třeba zavlažovat či nikoli, takže vodou zbytečně neplýtváme.

Ponorné čerpadlo Tallas D-CW 200 dokáže díky uzpůsobení sací základny odsát vodu až do výšky 2-3 mm, což společně s kapacitou zachycení nečistot do 5 mm zvyšuje jeho možné využití. Plovákový spínač umožňuje automatický i manuální chod čerpadla.

Výsuvné zavlažovače pro trávník jsou nainstalovány pod zemí. V potřebnou dobu se vysunou, pokropí trávu a vrátí se zpět pod zem. Podobně neviditelně funguje systém vodních zásuvek, který přivede vodu k jednotlivým záhonům podzemním potrubím. Do zásuvky zaklapneme hadici se sprchou, zavlažovačem, postřikovačem nebo zalévací tyčí a můžeme zalévat.

Kapková závlaha pro truhlíky a záhony je jedinečná v přesnosti dávkování a úspoře vody. U tohoto systému si můžete vybrat, zda chcete využít režim neustálého kapání, osvěžující mlhy či dešťových přeháněk.

S čerpadlem do sudu 4000/2 můžeme zahradu zavlažovat dešťovou vodou z nádrže. Je vhodné k připojení trysek, postřikovačů nebo k systému úsporné kapkové závlahy.