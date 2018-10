Dana Novotná

Jestliže zatím žádná krbová kamna nemáte, pojďme se porozhlédnout, co trh nabízí. Většina prodejců nabízí buď kamna s plechovým pláštěm, nebo s keramickým obkladem. Záleží jen na vás, jaká kamna zvolíte, a to podle toho, která z nich se vám budou do interiéru více hodit. Oba zmíněné typy kamen mají své plusy.

„Krbová kamna s plechovým pláštěm se oproti kachlovým rychleji nahřejí. Ta kachlová zase vydrží déle hřát, protože keramický obklad velmi dobře akumuluje teplo,“ uvedl výhody různých typů kamen Jiří Janoušek, specialista na krbová kamna.

A proto ať už dáte přednost kachlovým nebo plechovým kamnům, můžete si být jisti, že se bude vždy jednat o moderní a nadčasový design, který vaše příbytky bezesporu zkrášlí.

Jednoplášťová krbová kamna Filex H s litinovými díly nejen že vytvoří teplo, ale díky praktické ploténce ve vrchní části kamen mohou posloužit i pro příležitostné vaření.

FOTO: Thorma

Jak vybrat ta pravá

Při výběru krbových kamen nehraje roli jen jejich vzhled, ale hlavně výkon. Pokud chcete vytápět starší stavbu, budete potřebovat dvakrát tak větší výkon, než když pořizujete krbová kamna do novostavby. Při výběru vycházejte vždy z toho, že potřebujete 1 kW k vyhřátí 20 m³ starého domu nebo 40 m³ novostavby. To znamená, že když máte vytopit například 150 m³ příbytku, pak vydělíte 150 m³ zmíněnými 20 m³ a dostanete číslo 7,5. Toto číslo pro vás znamená přibližný výkon kamen, která máte koupit.

Krbová kamna se stylem. To jsou kamna Meru s pískovcovým obkladem, sekundárním přívodem vzduchu a tepelnou účinností 81 %.

FOTO: Hass+Sohn

Proč je výkon tak důležitý?

Pokud při výběru krbových kamen podceníte důležitost výkonu, může vás překvapit jedna ze dvou možných situací. Buď budete mít vysoce výkonná kamna, která budou topit jako o život a vy se budete snažit sálající teplo utlumit. A to třeba tím, že budete topit jen jedním kusem dřeva. Tak ale docílíte dehtujících kamen, zakouřeného předního skla a krbová kamna nebudou celkově správně fungovat.

Jestli vyberete kamna s nízkým výkonem, budete se ho snažit navýšit. Kamna se začnou přehřívat, dochází ke snížení jejich životnosti a může dojít až k jejich poškození.