Dana Novotná

Odborníci radí porozhlédnout se po tepelném čerpadlu. Dneska už jsou k dostání zařízení speciálně určená pro ohřev bazénové vody. Na instalaci tepelného čerpadla je s ohledem na možnost prodloužit si koupací sezonu ten správný čas.

Jak vlastně fungují, vysvětluje Jaroslav Kalma, odborník na bazénové technologie. „Tepelná čerpadla odebírají teplo z okolního vzduchu a předávají je do bazénové vody. A dělají to nezávisle na počasí. Tepelná čerpadla poskytují velmi dobrou efektivitu ohřevu vody již od venkovní teploty kolem 12° C, tedy i když nesvítí slunce a je zataženo.“ A dodává, že moderní bazénová tepelná čerpadla jsou nejen výkonná, ale i překvapivě úsporná. „ Ze vzduchu umí zadarmo vytěžit přes osmdesát procent tepelné energie. To znamená čtyřikrát víc, než potřebují ke svému vlastnímu provozu,“ říká Kalma.

Snadno se dají instalovat k novým i starším bazénům, což je jejich velká výhoda. Ideální podle Jaroslava Kalmy je, kdy má majitel bazénu svůj bazén současně zastřešený. „Zastřešení a tepelné čerpadlo se vzájemně doplňují a kumulace tepla ve vodě je tak ještě větší.“

Jinými slovy si radost z koupání si může člověk užívat až sedm měsíců v roce. Aniž byste museli za mraky vyhlížet sluneční paprsky. Stačí si jen tepelným čerpadlem vodu v bazénu pěkně ohřát.