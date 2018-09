M. Perglová, J. Matoušková, časopis Pěkné bydlení

Přenést sen o vlastním bazénu do reality není rozhodně tak jednoduché, jak by se snad mohlo zdát. S odbornou pomocí se však do splnění svého snu můžete pustit, ať už na zahradě nebo v interiéru. Pozor však, aby se realita nestala zlým snem.

Co od něj chcete

Bazénů je v současné době na trhu široká nabídka, od malých sezonních až po náročné zastřešené stavby. Zorientovat se není vůbec jednoduché. Nejdříve je proto třeba si ujasnit vlastní požadavky a následně se začít rozhlížet po kandidátovi, který je nejlépe naplní.

Limitujícím faktorem je umístění a velikost budoucího bazénu, který by neměl omezovat provoz v jeho okolí. Velký bazén zasáhne do zahrady velmi razantně, dokonce může zcela změnit její ráz. Není nutný rovinatý terén, bazén je možné osadit i do mírných svahů a prakticky do všech zahradních terénů. Jedná se o stavbu, která bude svému účelu sloužit dlouhá léta. Protože neslouží jen ke koupání, ale budete u něj trávit i chvíle odpočinku, měli byste uvažovat i o změnách nároků a potřeb rodiny v budoucnu, abyste za pár let nelitovali ukvapených rozhodnutí. Je třeba si uvědomit, že nezastřešený venkovní bazén a bez vyhřívání je v naších podmínkách využitelný zhruba jen tři měsíce v roce. Pokud vám to nevyhovuje, můžete volit venkovní bazén s prodlouženým sezónním provozem nebo bazén zastřešený. Venkovní bazén bez překrytí a bez vyhřívání je v našich podmínkách využitelný zhruba tři měsíce v roce.

Jaký si vybrat

Trh nabízí množství různých konstrukcí, z nichž základní jsou plastové, dřevěné s fóliovým vyložením, samonosné z PVC, ocelové s plastovou výstelkou, laminátové, masivní betonové, železobetonové na principu ztraceného bednění z polypropylenu nebo betonu.

Pro výběr je zásadní velikost bazénu, která je určující pro typ z hlediska konstrukce, materiálu a vhodné technologie filtrace vody. Od velikosti se odvíjí i další důležité rozhodnutí – zda zvolit bazén postavený na povrchu terénu nebo zapuštěný do země. Zapustit do země alespoň částečně se doporučují bazény při hloubce větší než osmdesát centimetrů, ať už jsou z jakéhokoliv materiálu. Bazény o obsahu nad 10 m3 se usazují na betonové armované dno, případně se stěny zpevňují ztraceným bedněním. Příprava terénu závisí na konkrétních geologických podmínkách, které zhodnotí jen specialista – statik. A chceme-li bazén využívat celoročně pak se vyplatí investovat do zastřešení.

A samozřejmě, jednu z hlavních rolí hrají peníze. Ceny bazénů se pohybují od několika tisíc až třeba po půl miliónu korun. Nejdostupnější jsou nadzemní (i nafukovací) bazénky a bazény. Další poměrně levnou variantou jsou pozinkované nebo plastové bazény. U nich ale hrozí nebezpečí vzniku trhlinek či deformace v důsledku velkých výkyvů teplot během roku. Betonové bazény mají větší životnost, pevnost a nepropustnost, ale vyžadují velkou stavební připravenost. Bazény na principu ztraceného bednění sice nemají žádný ze jmenovaných nedostatků, avšak základní stavba může z vaší peněženky odčerpat hodně přes sto tisíc korun. Při vybírání vhodného typu se vždy přesvědčte, co všechno cena zahrnuje. Některé firmy účtují zvlášť zemní práce, obrubní kameny, filtrační zařízení apod.

Jakou velikost? ▪ pro kondiční plavání stačí 2,5 x 4,5 m, ale i s protiproudem ▪ pro pohodlné rodinné koupání nejméně 6 x 3 m ▪ ideální hloubka pro plavání dospělých 1,2 m ▪ minimální hloubka 1 m

Prodlužte si sezonu

Naše klimatické podmínky volají po zastřešení bazénů. Nejenže si prodloužíte dobu pro koupání, ale zúročíte vloženou investici. Nesporné jsou ale i další praktické dopady zakrytí hladiny bazénu: snižuje se energetická náročnosti na ohřev bazénu, napadá méně nežádoucích nečistot do bazénu, odpaří se méně vody. Specifickou funkcí zastřešení potom je i bezpečnost, kdy uzamčené zastřešení zabrání nechtěnému vstupu či dokonce pádu do bazénu.

V současné době patří k nejběžnějším typům zakrytí hladiny bazénu solární plachty, tzv. bublinkové folie a navíjecí zařízení. Její oblíbenost plyne i z finanční dostupnosti. Lamelové zakrytí hladiny představuje luxusní a elegantní systém zakrytí hladiny, výrazně redukuje odpar a tepelné ztráty. Bazén je možné zastřešit dvěma rozdílnými typy – nízkým a podchodným. Nízké zastřešení sebou přináší všechny výhody zastřešení, ale nabízí jen velmi omezenou možnost koupání v zataženém stavu – výška jednotlivých segmentů je zhruba 1,3 m. Naproti tomu podchodné zastřešení s výškou dva až dva a půl metru poskytuje dostatek prostoru pro užití bazénu bez nutnosti odsunutí zastřešení. Zvláště v tomto případě je nutné myslet na jeho začlenění do okolního terénu.

Není to jen jímka na vodu

Dnes již bazén není jen vodní nádrží. Musíte se pečlivě starat o jeho hygienu, jinak by se radosti mohly proměnit v starosti. Může vám však poskytnout i další atrakce. Volba vhodného bazénového příslušenství do značné míry předurčuje budoucí komfort a efektivitu užívání bazénu. K samozřejmosti by měla v první řadě patřit odborně navržená a realizovaná bazénová filtrace – skimmer, trysky, čerpadlo, filtr či trubní instalace. Prvním krokem navíc je možnost ohřívání vody. Pro další nadstandardní komfort můžete volit podvodní reflektory, protiproudy, systémy automatického dávkování chemie, vodní atrakce či masáže.

Myslete na bazén i v zimě

I když je po radovánkách veta, na bazén nezapomínejte. Je třeba jej zazimovat, abyste se příští sezonu mohli opět těšit z příjemného koupání. Proto se věnujte pečlivému zazimování bazénu. I zde záleží na tom, kolik času, sil a prostředků jste ochotni zazimování bazénu věnovat. Ještě před jeho koupí či stavbou je dobré mít jasno, jak vyřešit vypouštění vody. U zapuštěných bazénů se voda ponechává v nádrži po celou zimu, pouze se hladina sníží pod napouštěcí trysky. Důležité je rovněž odvodnění všech rozvodů vody, které mohou zmrznout a popraskat. Jedná se například o trubky mezi skimmerem a filtrem, zpětné klapky mezi filtrem a tryskami, výpusti a samotný filtr. Čistotu vody udržují přípravky, speciálně určené pro zazimování, které brání vzniku řas a plísní. U bazénů, které zimují „nasucho“, se vyplatí natáhnout krycí plachtu. Čištění i uvedení do provozu bude příští rok snadnější.