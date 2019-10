Vila Pavla a Gabriely Širokých nabízí soukromí soustředěné kolem atria

Architekt dostal k dispozici dost velkou parcelu na to, aby mohl navrhnout rozlehlé, velkorysé, současně ale ukázněné řešení. V celém Olomouckém kraji se podobné příklady jen těžko hledají.

Stavba má trojkřídlou dispozici, která nenásilně zajišťuje ochranu privátní zóny umístěné směrem do prostorného atria propojeného s plochou zahrady. Optickou bariéru do ulice tvoří zídky vystavěné z populárních drátokamenných košů a obslužné křídlo s garážemi.

Vstup do domu zdůrazňuje výrazný motiv zdi s rozměrným otvorem rámujícím výhled do krajiny. Předsíní je host uváděn do navazujícího prostoru hlavní obytné místnosti obrácené k jihu.