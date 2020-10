Rodina bydlí na souši, a přesto v říčním člunu

Stavbu v roce 1997 kupovali Tom a Kris Quistovi v době, kdy již očekávali příchod potomka. Jejich rozpočet vyhrazený pro nové bydlení byl tedy hodně napjatý. „Byl to ten nejlevnější dům v okolí a také jediný, který si moji rodiče mohli v té době dovolit,” vysvětlila v současnosti dvaadvacetiletá Kallie redaktorům zpravodajského webu Caters News.

Loď se plavila po řece Mississippi ještě před druhou světovou válkou. Po ní byla ze služby vyřazena a v 60. letech minulého století se jí ujal pár nadšenců, kteří ji vytáhli na souš, vyspravili, renovovali, co bylo možné, přestavěli, co by bylo při běžném obývání komplikující a proměnili ji tak v suchozemské obydlí.