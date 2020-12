Přehlídka vánočních věnců čtenářů Novinek je ukázkou zručnosti a šikovnosti

Po celý adventní čas posílali čtenáři Novinek k nám do redakce fotografie svých vlastnoručně vyrobených adventních věnců a eventuálně i svícnů. Z jejich děl je poznat, jak si všichni závěr toho letošního, v mnoha ohledech netypického i náročného roku uměli zpestřit a užít.

Výroba adventních věnců byla v mnoha rodinách společnou aktivitou, do níž se rády zapojovaly i děti. Zatímco někde mají na štědrovečerní tabuli celý věnec, jinde, nepochybně i z úsporných důvodů, mají adventní svícen. I ty mezi fotografiemi naleznete.

Mnoho výrobků je velice inspirujících. Všem čtenářům, kteří do přehlídky svými snímky přispěli, chceme poděkovat. Pomohli vytvořit velice bohatou galerii, která nabídne nejenom příjemné chvíle při svátečním usebrání, ale pro mnohé i cennou inspiraci do dalších let.