Malý pražský byt vyměnili za větší v historickém domě

Mladí manželé bydleli v malém bytě v pražském Podolí s výhledem na řeku. Poté, co se jejich rodina rozrostla o dvě malé děti, chtěli se přestěhovat do prostornějšího bytu. Našli ho v domě z let 1928–1930 od německých architektů Mühlsteina a Fürtha, který byl postaven jako administrativní budova s garážemi a prodejnou firmy Ford.