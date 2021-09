Komfortní a úsporné vytápění s tepelným čerpadlem

Tepelná čerpadla zdokonalují svůj provoz a platí to i pro jejich servis. Majitel tak v podstatě nemusí řešit téměř nic. Umožňují to inovativní systémy vzdálené správy. To v případě potřeby umožňuje regulaci nebo drobné opravy řešit zcela automatizovaně. Čerpadla jsou totiž při instalaci připojena na internet a výrobce/servisní firma je dokáže na dálku monitorovat. Rovněž je možné moderní tepelné čerpadlo připojit i do systému chytré domácnosti. Ten zajišťuje jeho vzdálenou regulaci pomocí aplikace v telefonu nebo přes speciální webové rozhraní výrobce.