Architektura propojená s emocemi dala vzniknout domu, kde vládne pohoda a štěstí

„Architektura zevnitř, architektura plná emocí a nálad... to je poznávací znamení našeho ateliéru. Emoce je to, co práci mého ateliéru odlišuje od jiných ateliérů. Vůbec nepovažuji nálady, emoce nebo atmosféru okamžiku za něco, co by architekturu a její význam oslabovalo. Dává jí to sílu a hloubku. Proto v naší práci takové emoce s klientem cíleně vytváříme. Ideální dům je hlavně o interiéru, interiér je o bydlení a bydlení, to je domov. To je ta emoce, kterou hledáme. Být někde, s někým, šťastni...,“ popisuje Michal Kunc a pokračuje: