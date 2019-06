Jana Nesvadbová, Novinky

Jak vysvětlují architekti, další bolestí většiny velkých vietnamských měst jsou malé úzké parcely, jež navíc ze strany svírají vysoké stavby. Ani toto nebyl jiný případ. Dům, který ji prakticky celou zaplňuje, má půdorys o rozměrech 5 x 20 m.

Po schodišti vedoucím od vrátek na ulici se vychází rovnou do druhého patra.

FOTO: Quang Dam

Venkovní sprcha je na dvoře v rohu stíněném stromem.

FOTO: Quang Dam

Otázkou, na niž autoři návrhu museli nalézt odpověď, bylo tedy nejenom, jak nabídnout rodině co nejvíce místa, ale také, jak je zastínit, ale zároveň jak přivést do domu co nejvíce světla a při tom všem ještě zajistit, aby interiérem mohl neustále volně proudit vzduch.

Zatímco přední část domu je postavena z cihel, zadní je betonová.

FOTO: Quang Dam

Zeleň pomáhá nejenom osvěžovat vzduch v domě, ale také snižovat teplotu.

FOTO: Quang Dam

Volné prostory a stromy, to jsou prvky, které v domě vytvářejí neopakovatelnou atmosféru klidu a sounáležitosti.

FOTO: Quang Dam

Dům proto směřuje do ulice zastřešeným dvorkem, který přivádí dále do interiéru většinu světla. Jeho zdi jsou cihlové.

Zadní část stavby, v níž jsou především soukromé pokoje s omezeným množstvím světla, je pak betonová. Tato volba rozdílných stavebních materiálů opět vychází vstříc potřebě udržet uvnitř budovy pokud možno chlad.

V domě jsou dvě kuchyně, v přízemí a ve druhém patře.

FOTO: Quang Dam

Světlo do interiéru domu propouští především velký zastřešený dvůr.

FOTO: Quang Dam

Za ložnicí v přízemí následuje v nejzazší části koupelna.

FOTO: Quang Dam

Velký dům tak ve skutečnosti tvoří hlavní skořepina, do níž jsou vložena jednotlivá podlaží, jež mezi sebou propojuje dvojice schodišť, ale také volné prostory.

Právě jednotlivá podlaží tvoří onen malý vnitřní dům, jehož motiv je směrem do dvora naznačen na úrovni prvního patra.

Díky volným prostorům mezi patry spolu mohou členové rodiny neustále komunikovat.

FOTO: Quang Dam

Kuchyň s obývákem ve druhém patře

FOTO: Quang Dam

V domě vládne atmosféra klidu a spokojenosti.

FOTO: Quang Dam

Druhé podlaží

FOTO: Quang Dam

Jak vzpomínají architekti, rodina s nimi před stavbou svého příbytku dlouze a podrobně hovořila o svých představách. Jejich hlavním požadavkem bylo mít domov, který je plný života, působí přátelským a společenským dojmem, jehož interiér je celý propojený.

A právě to se podařilo autorům návrhu splnit. Volné prostory propojují jednotlivá patra mezi sebou, takže se členové rodiny mají možnost neustále vzájemně vidět, slyšet a hovořit spolu právě i napříč podlažími.

Ložnice v prvním patře

FOTO: Quang Dam

Koupelna ve druhém patře

FOTO: Quang Dam

Velkou důležitost mají (ostatně jako v mnoha asijských domovech) stromy. Lze je objevit prakticky všude tam, kde chybí podlahy a stropy. Přítomnost stromů dodává domovu pocit uvolněnosti, a navíc pročišťují a osvěžují vzduch v domě.

Schodiště z ulice vede na podestu ve druhém patře.

FOTO: Quang Dam

Uspořádání domu je různorodé, na každém podlaží lze objevit jednu ložnici, v přízemí a ve druhém patře jsou obýváky propojené s kuchyněmi, v prvním patře je pak knihovna a v nejvyšším poschodí, na úrovni střešních teras, je ještě čítárna.

Půdorys přízemí: 1 - dvorek, 2 - obývací pokoj, 3 - kuchyň, 4 - toaleta, 5 - ložnice, 6 - koupelna

FOTO: IZ Architects (5x)

Půdorys prvního patra: 7 - knihovna, 8 - komora, 9 - ložnice, 10 - toaleta, 11 - volný prostor

Půdorys druhého patra: 1 - obývací pokoj, 2 - kuchyň, 3 - toalety, 4 - ložnice, 5 - prádelna

Podkroví: 1 čítárna, 2 - terasa

Uspořádání jednotlivých pater v domě