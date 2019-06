Jana Nesvadbová, Novinky

Mladí studenti architektury pod vedením profesora Wej-kuo Sü navrhli chatku s plochou podlah 30 m2. Do jejího návrhu zakomponovali výsledky svého výzkumu zaměřeného na digitalizaci architektury.

Chatka má sloužit jako recepce pro návštěvníky ve vstupu do vesnice. Dosud klidnou a nenápadnou vesnici obklopují oblé hřbety hor, v nichž má být podle pověstí kdesi ukrytý poklad. Pro něj se ovšem v poslední době pozornost lidí k vesnici neupírá. Je to spíše kvůli blížící se zimní olympiádě v roce 2022, která se zde má konat.

Chatka má tvar nepravidelného krystalu o 16 stěnách.

Chatka, která slouží jako recepce a prodejna suvenýrů, může zároveň sloužit i jako jedno z pódií během festivalů a jiných událostí pro velký počet lidí.

Zajímavostí příbytku je jeho schopnost zcela samostatně se otevírat a zase zavírat v závislosti na venkovní teplotě a povětrnostních podmínkách.

Svažitý prostor za chatkou vytváří přirozené auditorium.

Samotná chatka má jeden prostor a tvar nepravidelného 16stěnného krystalu. Tři ze stěn jsou ovládané mechanickým zařízením. Jestliže se okolní teplota dostane do rozmezí 16 a 29 stupňů, tyto tři panely se rozevřou do stran, aby zaručily potřebnou ventilaci v interiéru. Zároveň se tak obyvatelům chatky uvnitř otevřou výhledy do okolní krajiny.

Jakmile pak teplota klesne pod 16 °C, stěny se automaticky zavřou a spustí se podlahové vytápění, aby se vnitřek chatky vyhřál. Zároveň se stěny chatky automaticky uzavřou i ve chvíli, kdy venkovní teplota překročí hranici 29 °C. Tehdy se pak spustí klimatizace.

Chatka může - kromě jiných účelů - sloužit třeba i jako pódium.

Také některé povětrnostní podmínky, jako například bouřka nebo sněžení spustí další mechanismy v chatce, které mají zabránit jejímu poškození.

Veškeré chování chatky závisí na systému složeném ze tří částí. První sbírá informace o povětrnostních podmínkách okolí, jako je teplota, vlhkost, vítr atd. Druhá část je centrální počítačový systém, který je zodpovědný za výpočty na základě sesbíraných dat. Třetí část tvoří vlastní mechanické zařízení, jež ovládá jednotlivé panely.

Při troše nápaditého nasvícení se z nenápadné chatky stane večer neobvyklý prostor pro nejrůznější druhy představení.

Chatka s ocelovou kostrou je vyrobena z tzv. vláknobetonu, tedy betonu vyztuženého skelnými vlákny. Její tvar je odvozen od tvaru okolních pohoří. Objekt stojí na kopečku, do nějž je ukotven pomocí 14 ocelových trubek o průměru 13 cm.

Jednotlivé panely chatky nechali vědci nejprve vyrobit v továrně, pak vše sestavili na místě. Také dveře do panelů zasadili až po zkompletování.

Z interiéru jsou jednotlivé panely obložené OSB deskami, autoři záměrně ponechali uvnitř chatky zachovaný nepravidelný tvar objektu, přičemž v nejvyšším místě je vnitřní výška 5,5 metru.

Interiér chatky je obložen OSB deskami.

Okolí chatky je pak dlážděno červenými cihlami, což je v okolí nejběžnější druh materiálu. Severovýchodní část plata, na němž chatka stojí, se zdvihá tak, že zde vznikla zcela přirozeně malá posluchárna pod širým nebem.

Jak upozorňují autoři projektu, chatka je v tuto chvíli především experimentálním příkladem nového stavebního systému, od nějž si slibují, že upoutá dostatečnou pozornost, aby mohl být dále a hlouběji studován.

Původní kreslené náčrtky projektu