Sylva Svobodová, Právo

Nejoblíbenější jsou venkovní žaluzie, venkovní rolety, svislé látkové clony. Nezapomeňte ani na sítě proti hmyzu a markýzy, které odchytí dostatek slunce už na terase.

A příjemné je rovněž interiérové zastínění, které je tak trochu i dekorativním prvkem.

Zastínění Screen nabízí širokou škálu barevných odstínů. Speciální textilie má vysokou odolnost proti působení vnějších vlivů a částečně nahradí i síť proti hmyzu, zmírní průnik prachu, alergenů.

Co si vybrat?

Než se vydáme do specializované prodejny, zvážíme nároky rodiny. Kolik světla a soukromí v dané místnosti potřebujeme? Chceme ji spíše zatemnit, mít prostor pro nerušený spánek po obědě, nebo chceme mít dostatek denního světla, ale zároveň se zbavit zvídavých pohledů sousedů?

Jestliže máme okna na jihozápad nebo jih, zvolme předokenní rolety či žaluzie. Dokážou totiž na rozdíl od interiérového zastínění zablokovat až 90 % veškerého tepla.

Navíc chrání okna před deštěm, větrem a mrazem, zabraňují kondenzaci vodních par a rosení na vnitřním povrchu zasklení.

Předokenní roleta v kombinaci s interiérovou, třeba s typem zcela zatemňujícím, vytvoří dokonalý prvek zastínění.

A jak je to s cenami? Záleží na tom, zda roletami a žaluziemi chceme vybavit celý dům, nebo jen jednotlivé místnosti. Cena se vypočítává podle velikosti konkrétního okna a typu, stylu či vzoru daného zastínění.

Také záleží na tom, zda stínicí techniku schováme pod omítku, či nikoliv, zda jsou žaluzie ovládané manuálně, či dálkovým ovladačem.

Zachytí paprsky zvenku

Venkovní žaluzie umožňují stínit a současně i větrat. Přirozené světlo zvenku se reguluje naklápěním lamel. Mnohdy je i zbytečná investice do klimatizace. Uvádí se, že dokážou snížit teplotu v domácnosti až o 10 °C, a to už něco znamená.

Žaluzie jsou z hliníku, mají dlouhou životnost, bezúdržbový provoz.

Lze je ovládat manuálně nebo plně automaticky centrálním či dálkovým ovládáním. Vybavené jsou světelným a tepelným čidlem a samy si regulují množství světla a tepla v místnosti.

Venkovní rolety místnost velmi dobře zatemní. Chrání okna před větrem, deštěm, sněhem i krupobitím. Také odradí zloděje od vloupání. Majitelé rolet si pochvalují i akustickou pohodu, protože rolety fungují i jako zvuková bariéra. Což se u domu postaveném v blízkosti křižovatky určitě hodí.

U venkovních rolet lze regulovat množství denního světla, ovlivnit teplotu uvnitř a zároveň i mít možnost větrat.

Pozitivní je i úspora energií. A to jak na klimatizaci, tak na topení. Je to díky vzduchovému polštáři, který vznikne mezi oknem a roletou po jejím zatažení. Navíc v interiéru se vytvoří úplná tma, což ocení v průběhu dne rodiny s miminkem.

Markýzy ochraňují před sluncem, a přitom neuzavírají prostor a nenaruší výhled. Dotvářejí architektonický vzhled domu, patří na balkony, terasy. Konstrukčně jsou nejpropracovanější kazetové markýzy, které v zasunutém stavu poskytují maximální ochranu pro navíjecí hřídel s látkou i pro ramena. Látky jsou díky nano chemicky impregnované textilii odolné proti blednutí, vodě, plísním a UV záření.

Markýzy odchytnou dostatek slunečních paprsků na terase či balkoně. Neuzavírají prostor, nenarušují výhled.

Důležité je zvolit vhodnou šířku a výsuv markýzy s ohledem na požadovanou velikost stínění plochy, orientaci terasy vůči světovým stranám.

Montáž venkovního stínění

Existují dva základní způsoby montáže: podomítkové a předokenní. U dostavěných domů musíme počítat s viditelnými schránkami, tedy s předokenním řešením stínění.

Při rekonstrukci a u novostaveb je šikovné zahrnout stínění rovnou do projektu a schovat ho pod fasádu (podomítkové řešení).

Prvním krokem je zabudování schránek, do nichž se schová motor a svinuté lamely. Před rekonstrukcí jsou už obvykle hotové překlady, proto je třeba zjistit, jestli je v plánu zateplení, a případně ho upravit pro podomítkové prvky.

Stínění bezpečné pro děti

Děti jsou vynalézavé a zvídavé. Běžné předměty v domácnosti pro ně mohou představovat nebezpečí. A to i žaluzie a rolety. Co nepřehlédnout a čeho se vyvarovat?

Plisse je skládaná látková žaluzie, která má různý stupeň propustnosti světla. Je to zároveň elegantní prvek interiéru.

Pro malé děti jsou nebezpečné vytahovací šňůry, řetízky, pásky i vnitřní šňůry, které ovládají výrobek. Proto odstraňte provázky z dosahu dětí.

Bohužel se stává, že postýlky jsou v blízkosti okna a k neštěstí není daleko. Nesplétejte šňůry dohromady, ujistěte se, že nejsou zkroucené a nevytvářejí smyčku.

Všechny výrobky interiérové stínicí techniky, které jsou instalovány v místech, kde se předpokládá pobyt dítěte ve věku do 42 měsíců, musí mít ochranné prvky a musí být označeny s varovným upozorněním jak na samotném výrobku, tak na jeho obalu. Platí to závazně pro všechny výrobce, a musí to být uvedeno v českém jazyce.