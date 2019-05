I když šlo o malý byt s rozlohou pouhých 42 m2, byla rekonstrukce náročná. Všude totiž byla sůl, kterou bylo nutné nejdříve odstranit a ekologicky zlikvidovat.

Pak se to muselo vzít doslova od podlahy až ke stropu a všechno vybourat. Dělaly se nové stropy, podlahy, bouraly a stavěly se příčky, měnila se dispozice.

I přes malý prostor byla rekonstrukce náročná.

FOTO: Cristian N. Mormoloc

Ve finále vznikla jedna obytná místnost se sedačkou, kuchyní, jídelním a pracovním pultem v jednom, dále ložnice, koupelna s toaletou a zádveří s úložnou skříní.

Designérka měla od majitelů při rekonstrukci volnou ruku, s jejím počátečním návrhem souhlasili a pak už ji nechali tvořit.

Fototapeta lesa (e-color) je hezkou dominantou místnosti. Zajímavým detailem je také svítidlo pavouk (Svět svítidel), sedačka a odkládací stolky jsou z Ikea.

FOTO: Cristian N. Mormoloc

Rozpočet byl střídmý, takže se snažila neutrácet. Raději prý investovala více do stavebních úprav, aby byl interiér rozvržen hlavně účelně a ušetřila pak na vybavení.

Očima designérky



Vždy, když zařizuji interiér, snažím se najít nosnou linku. Tento byt ve starší zástavbě ve mně evokoval staré časy, takže linka, které se měla bytem linout, byla jasná.

FOTO: Cristian N. Mormoloc

Staré časy připomíná patchworková dlažba v koupelně, dveře, obklad zdi a skříňky v dekoru dub sukatý, laminátová podlaha v dekoru dub klasický přírodní.

I černobílá fototapeta lesa dokáže člověka přenést daleko do minulosti. Přišla mi naprosto úžasná a na volnou zeď se skvěle hodila. Dá se říct, že ve finále je dominantním prvkem celého bytu.

Do malé ložnice se vešlo akorát čalouněné dvojlůžko z Ikea a dva noční stolky. K ukládání věcí slouží bílá vestavěná skříň, vyrobená truhlářem na zakázku.

FOTO: Cristian N. Mormoloc

Nosnou myšlenkou bytu jsou staré časy, které v koupelně evokuje patchworková dlažba z prodejny Siko, odkud je i další zařízení koupelny.

FOTO: Cristian N. Mormoloc

Za druhý zajímavý akcent považuji „dřevěnou“ zeď, v níž jsou schované dveře do koupelny a do chodby, ale také kuchyňské skříňky, chladnička s mrazákem, vestavěná trouba a pračka. Celé to vzniklo díky dveřím od Sapeli, u kterých se mi líbil dekor sukatého dubu. Ve firmě jsem pak kromě dveří objednala ještě deskovinu, z níž pak truhlář vyrobil dvířka ke skříňkám a obklad zdi. Aby to nebyla nuda, dveře jsem opatřila bílými obložkami.

Velmi účelně je zařízena kuchyňská část místnosti, kterou tvoří spodní bílé skříňky s vestavěnou myčkou a pracovní deska s dřezem, která je protažená až k protější zdi. Slouží tak jako jídelní pult i pracovní deska pro případnou domácí kancelář.

FOTO: Cristian N. Mormoloc

Do malé ložnice jsem pořídila dvojlůžko z Ikea a soustředila tam úložné prostory do vestavěné skříně. Abych prostor aspoň nějak pozvedla, za postel jsem koupila tapetu s mapou světa a na stolky sehnala zajímavé lampičky.

Další cenné úložné místo vzniklo v chodbě, místo původního vstupu do koupelny.

Lucie Martínková, bydlenimagazin.cz