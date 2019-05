Jana Nesvadbová, Novinky

Dům postavený ve středomořském stylu vyšel dvaadvacetiletou tmavovlásku, jež bývala členkou kapely Fifth Harmony, v přepočtu na 77,5 milionu korun.

Jak podotýkají redaktoři serveru Architectural Digest, koupě nemovitosti na prestižní adrese Hollywood Hills svědčí o tom, že zpěvačka patrně hodlá zapustit kořeny ve Spojených státech na delší dobu.

Celý roh domu, který zvenčí obklopuje dvůr s bazénem, je prosklený a lze jej otevřít tak, že se úplně smaže rozdíl mezi tím, co je uvnitř a co venku.

Rezidence s celkovou plochou podlah 332 čtverečních metrů má dohromady čtyři ložnice, z nichž každou doplňuje vlastní koupelna.

Zajímavě řešený dům návštěvníka uvítá roztomilým klamem. To, co totiž bude považovat za obloukové dvoukřídlé dveře vedoucí do domu, je ve skutečnosti brána vedoucí na dlážděný dvorek, přes který teprve přijde k proskleným vstupním dveřím s tepanou mříží, jež jsou již skutečným hlavním vstupem.

Dům je na výborné adrese, od vnějšího světa jej oddělují vysoké zdi zaručující zpěvačce soukromí.

Návštěvník vstupuje do velice světlého zádveří, odkud pokračuje do hlavní místnosti v domě, kterou je velký obývací pokoj se sníženou sedací zónou. Její hlavní směrování je orientováno k velké širokoúhlé televizi na stěně, po straně je pak krb na dřevo lemovaný širokým pásem barevného keramického obkladu.

Zpěvačka Camila Cabello

K obývacímu pokoji jsou připojeny také jídelna s kuchyní, která se pyšní špičkovým zařízením pro náročného kuchaře. Tato část interiéru má roh směřující ke dvorku s bazénem a venkovním posezením celý prosklený, díky čemuž jej lze s exteriérem snadno propojit.

Dům prošel několikrát proměnou, základní rysy však zůstaly zachované, stejně jako středomořský styl.

Prostorná kuchyň je plně vybavena, uspokojí tudíž i potřeby náročného kuchaře.

Právě prakticky nepostřehnutelný přechod z obývacího pokoje a kuchyně na dvůr k bazénu je jedním z nejpříjemnějších rysů domu, kromě jeho příjemné, uvolněné středomořské atmosféry.

Sezení v obývacím pokoji je o několik stupňů zapuštěno pod úroveň okolní podlahy.

Krb v obývacím pokoji lemuje barevný keramický obklad.

Zmiňované ložnice domu jsou v patře, hlavní má vlastní krb. Kromě ložnic je v patře ještě jedna místnost využitelná buď jako další soukromý pokoj, anebo pracovna.

Hlavní ložnice v domě má vlastní krb.

Dům, jak uvádí web magazínu Vanity Fair, byl postaven v roce 1977 a od té doby prošel několika proměnami.

Redaktoři rovněž neopomenuli přidat, že zpěvačka má štěstí, protože za sousedy má kolegy z branže - bubeníka ze skupiny Queen Rogera Taylora a zpěváka Adama Lamberta.