Pouštní rezidence působí zvenku nepřístupně, překvapí interiérem s čistými liniemi

Rezidenci, kterou architekti z amerického ateliéru Kendle Design Collaborative navrhli do pouštního prostředí ve Scottsdale v americké Arizoně, charakterizují přísné, až jakoby nepřístupně se tvářící fasády. Je to ovšem účelné - do interiéru, který naproti tomu působí velice pozitivně a přátelsky, nepropouští přílišné horko a také případné zvědavé pohledy ze sousedství. Projekt nese název Troon Modern.