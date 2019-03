Jana Nesvadbová, Novinky

Dvoupodlažní dům pod názvem Cholla Hillside pro manželský pár Patricii a Billa navrhl tým architektů ze studia Kendle Design Collaborative.

Manželé bydleli na svém pozemku u amerického města Cholla Vista už dlouhá léta. V domě, který byl postaven zhruba v polovině minulého století. Ten průběžně různě upravovali, ale ve druhém desetiletí 21. století se definitivně rozhodli, že nastal čas na zásadní změnu.

Majitelé si nechali postavit nový dům na stejném pozemku. Jeho hlavní výhodou je nejenom spousta světla, ale především nádherný výhled do údolí.

FOTO: Jon Reid - Arch. Photos (19x)

Oslovili proto architekta Brenta Kendla s prosbou, aby jim navrhl stavení, které vytěží co nejvíce z nádherně umístěné parcely.

To, po čem oba majitelé obzvláště toužili, byl co největší výhled do krajiny a možnost kochat se každý den východem slunce.

Silné, výrazně lemované a výrazně hranaté přesahy střechy rámují výhled majitelům domu do okolí.

Pozemek má velmi hezkou polohu. Zvedající se hřeben hory vytváří domu hezké pozadí.

Jak sami říkají, nový dům, který jim architekt vymyslel, dalece předčil jejich očekávání. S celkovou plochou podlah 550 m² nabízí především spoustu prostoru a světla.

Při vstupu se návštěvníkovi po levé ruce otevře velký obývací a tzv. „velký pokoj”. Oba jsou sice prostorově propojeny do jednoho celku, vizuálně je ale možné jeden od druhého snadno odlišit. Každý má totiž trochu jinou atmosféru.

Když vyjdou majitelé na terasu před svým domem, rozevírá se jim téměř pod nohama nádherné údolí na konci ohraničené horami.

Zadní zahrada je pravým opakem té přední. Nabízí naprosté soukromí.

Na obou stranách domu je možné interiér propojit s exteriérem. Na každé vznikne jiný druh atmosféry.

Poněkud intimní ráz dodává velkému pokoji výhled skrz velká, od stropu k zemi vysoká okna na malou zahradu a hlavně červenohnědou skálu za domem, dojem naprosté otevřenosti vzbuzuje obývací pokoj hledící do údolí.

Obě místnosti dohromady přitom umožňují, aby se zde na návštěvě sešel už pořádný počet lidí a stále bude mít každý dost místa.

V kuchyni je velká jídelní zóna, majitelé ovšem ale stejně ze všeho nejraději jídávají na terase venku.

Velká kuchyň je propojena s jídelnou. Právě množství prostoru v ní a výhled ven si majitelka pochvaluje.

Obývací pokoj a velký pokoj jsou odděleny pouze vizuálními prostředky.

Takzvaný velký pokoj nabízí intimnější, klidnější prostředí. Barvy sedaček velice hezky ladí s barvou skalního masivu za okny.

Nad oběma pokoji se vznáší loft, jenž slouží paní Patricii, malířce. Má zde svůj ateliér zalévaný spoustou denního světla, což při své práci velmi oceňuje. Její četná díla pak zdobí interiér domu.

Interiér domu připomíná svým stylem trochu galerii, což se majitelce - malířce moc líbí.

Loft slouží jako malířský ateliér.

Plně vybavená kuchyň je zařízena nejkvalitnějšími spotřebiči. Už to by většině kuchařek stačilo. To, čím si ale tato místnost propojená s jídelnou svou majitelku okamžitě získala, byla její otevřenost a především - výhled. Díky posuvným dveřím je jídelní část snadno propojitelná s terasou.

„Většinu roku jídáváme venku. Je to nádhera,” pochvaluje si Bill.

Hlavní ložnice nadchla majitele množstvím volného prostoru a světla.

Krb nechybí v žádné z důležitých místností, ani v hlavní ložnici.

Pokud je ovšem architekt něčím úplně ohromil, bylo to řešení ložnice. Je to velice prostorná místnost se spoustou vzduchu, volného místa a hlavně téměř panoramatickým výhledem do krajiny.

Právě zde se mohou probouzet a sledovat vycházející slunce, jak vše u nich doma doslova zalévá zlatou barvou.

Hlavní koupelna

Také z hlavní koupelny je možné vycházet rovnou ven, na zadní skrytou zahradu.

Dům postavený z betonu má stropy obkládané dřevem douglasky, s nimiž jsou v příjemném protikladu broušené teraco podlahy na podkladu z bílého betonu i bíle omítnuté zdi. Další povrchy jsou z přírodního kamene.

Dům má samostatnou část, která nese hravý název Domeček. Určena je pro návštěvy.

Z nádherného výhledu se těší i část domu vyčleněná pro hosty.

Pokoj pro hosty