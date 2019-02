Pražský klenot české secesní architektury slaví 110 let

V Praze ji stavěli od roku 1901 do roku 1909 podle návrhu architekta Josefa Fanty. O svou původní funkci přišla na konci 70. let minulého století. Přesto k hlavnímu městu už 110 let neodmyslitelně patří a pro mnohé návštěvníky je tím prvním, co v metropoli uvidí. Řeč je o budově pražského hlavního nádraží, jež je největší dochovanou secesní stavbou u nás.