Jana Nesvadbová, Novinky

Chata je zasazena do dramatické pobřežní krajiny mezi dunami jižně od města Løkken v Severním Jutsku. Kousek za ní stojí dokonce bunkr z druhé světové války, který ovšem nyní zcela mírumilovně slouží jako vinný sklep a přístřešek na palivové dříví.

Dům je zasazen na pobřeží mezi dunami.

Architekti dům navrhli jako dřevěný bungalov s obdélníkovým půdorysem, který k moři směřuje jednou ze svých kratších stran. Ta je také prakticky celá prosklená. Naopak zadní krátká strana s krytým hlavním vchodem je nejuzavřenější.

Od chaty je nádherný výhled na moře. Architekti jej při návrhu stavby maximálně využili.

Kolem chaty je všude dřevěná terasa, na kterou lze vycházet ze všech místností.

Architekti právě přítomnosti moře podřídili i vnitřní dispozici stavby. Nejpatrnější je to na oddělení obývacího pokoje od společenské zóny. Mírným povysunutím dopředu získala tato místnost nejlepší možný výhled na pobřeží.

K dokonalé pohodové atmosféře pak přispívá krb s vložkou slibující nádherné večery, za příznivého i nepříznivého počasí.

Hlavní místnost vznikla propojením kuchyně a jídelny.

Zelenou střechu pokrývá koberec suchomilných rozchodníků, které přidávají zeleň okolnímu prostředí. Obzvláště hezký pohled pak bude na chatu v sezoně, kdy pokvetou.

Do obývacího pokoje se dveřmi vstupuje nejenom do kuchyně s jídelnou, odtud se pak dál pokračuje do hlavní ložnice. Ta je doplněna vlastní koupelnou. Za ní následuje dvojice dalších pokojů dělících se o společnou koupelnu s toaletou, která je určena i pro denní užívání. Do pokojů se vstupuje z jídelny přes malý předpokoj.

V těsném sousedství chaty je starý bunkr z druhé světové války. Nově slouží jako vinný sklep a také je zde uschováno palivové dříví.

Architekti vymysleli nové využití i pro starý vojenský bunkr.

Chata má plochu podlah 120 m² a dalších 50 m² jí přidává terasa, na níž se vychází z každé místnosti, dokonce i z koupelen.

Materiál zvolený na fasády odpovídá náročným podmínkám vládnoucím na mořském pobřeží. Architekti zvolili prkna z tepelně upraveného jasanového dřeva. Ta mají nejenom dlouhou životnost, téměř poloviční nasákavost vodou, ale i zvýšenou rozměrovou stálost a zároveň jsou prakticky bezúdržbová.

Stejnou vlastnost má také zelená střecha pokrytá kobercem ze suchomilných rozchodníků.

Obývací pokoj je samostatný, nabízí nejlepší výhled na moře.

Z obývacího pokoje se vchází do hlavní ložnice.

Výhled z obývacího pokoje

Půdorys domu: 1 - Obývací pokoj, 2 - hlavní ložnice, 3 - koupelna, 4 - pokoj, 5 - jídelna, 6 - kuchyň