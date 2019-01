Jana Nesvadbová, Novinky

Jak architekt vysvětluje, město se v této části neustále dál rozrůstá, a to na úkor zelených ploch. Proto právě ekologické aspekty hrály velice důležitou roli v jeho návrhu.

Ukrytí domu za velkou šikmou střechu umožnila i vysloveně šťastná orientace domu na pozemku. Zelená střecha porostlá převážně sukulentní vegetací, která funguje jako přirozený izolant, totiž směřuje na chladnější severní stranu, zatímco „tradiční” část střechy nesoucí fotovoltaické panely je orientovaná na jih, odkud po celý den získává spoustu slunečního světla.

Díky velké zelené střeše dům přírodě vrací víc, než jí ubral.

FOTO: Bartłomiej Drabik

Vstup do domu

FOTO: Bartłomiej Drabik

Jak vysvětluje architekt, bylo by samozřejmě mnohem snazší navrhnout zelenou střechu jako plochou, ovšem tento typ místní stavební legislativa neumožňuje. Střecha má proto sklon 45 stupňů, což ji pochopitelně poněkud prodražilo.

Jak ale s uspokojení architekt dodává, v této podobě její plocha významně přesahuje plochu zastavěnou domem, a tak lze říci, že v jistém smyslu střecha vrací přírodě ve větší míře a s velkou pečlivostí to, co jí dům „vzal”.

Vyžaduje minimum údržby



Dům je postaven jako dřevostavba, kostra je z laminovaných trámů. V místě přesahu zelené střechy jsou ponechané odhalené právě tyto konstrukční prvky, aby pak v přiznané podobě pokračovaly dovnitř do interiéru.

V místě styku obou ploch střechy je navíc vložen pás oken, která přivádějí do interiéru značné množství světla. Pokud je navíc majitelé za pěkného počasí nechají otevřená, vydatně napomáhají přirozené ventilaci v domě.

Na jižní straně jsou umístěny fotovoltaické panely.

FOTO: Bartłomiej Drabik

Fasáda domu je obložena svisle orientovanými prkny ze dřeva túje obrovské.

FOTO: Bartłomiej Drabik

Dům je v hustě zastavěné části předměstí. Soukromí je zde opravdu vzácným artiklem.

FOTO: Bartłomiej Drabik

Architekt zvolil pro dům vnější obklady z prken z tújového dřeva. Ta nebyla nikterak ošetřena proti povětrnostním vlivům ani hmyzu, neboť to není potřeba. Toto dřevo, odborně ze zeravu obrovského (túje obrovská), totiž v průběhu věku nepodléhá zkáze, pouze se mění barva jeho povrchu, jenž získává přirozenou stříbrošedou patinu.

Žádnou velkou péči ostatně nevyžaduje ani zelená střecha. Není třeba ji zalévat, delší období bez deště jí nečiní žádnou potíž.

Dispozice domu



Samotný dům má obdélníkový půdorys a majitelům nabízí 189 čtverečních metrů rozdělených do dvou podlaží.

V přízemí je hlavní společenská část, propojena je zde kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem. S nimi sousedí pokoj pro hosty, vedle nějž je umístěna koupelna s toaletou.

Do domu se vstupuje buď přímo z ulice, anebo z garáže. To je velmi praktické, protože poloha domu na předměstí nutí majitele spoléhat při dopravě kamkoli především na vlastní auta.

Přízemí: 1 - vstup, 2 - šatna, 3 - garáž, 4 - koupelna, 5 - pokoj pro hosty, 6 - předpokoj, 7 - obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, 8 - spíž/technická místnost, 9 - vinotéka, 10 - terasa, 11 - gril/pizza/udírna, 12 - zahradní domek, 13 - parkování hostů

FOTO: Superhelix (3x)

Podkroví: 1 - chodba, 2 - koupelna dětí, 3 - koupelna rodičů, 4 - šatna, 5 - ložnice rodičů, 6 - dětská herna, 7+8 - dětské pokoje

Řezy domem

Po schodišti se vychází do podkroví, kde je chodba, z níž se na pravé straně vstupuje do dvou dětských pokojů, na levé pak do koupelny. Na konci chodby jsou dveře do dětské herny, což je místnost, jejíž účel se může v průběhu příštích let v závislosti na potřebách, nebo eventuálním dalším růstu rodiny, měnit.

Úplně poslední dveře vedou do ložnice majitelů, k níž patří šatna a soukromá koupelna s dvoumístným sprchovým koutem.