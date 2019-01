Karolina Černá, Právo

Možnosti pozáručního servisu a oprav se rozšiřují. K výrobcům zavazujícím se k opravitelnosti produktů patří třeba značky skupiny Groupe SEB jako Rowenta, Tefal, Krups, dále e-shop Alza, Siemens, Gorenje, Mora a Bosch.

Servisy mohou náhradní díly déle skladovat, jejich aktuální výrobě napomáhá rozmach 3D tiskáren. A navíc – nalézt opraváře třeba i na rychlovarnou konvici nebo mixér v místě bydliště je možné i přes současný nedostatek zájemců o technické obory.

Tyčový mixér 4750 má odnímatelnou celokovovou nerezovou nohu, chopper o objemu 500 ml, 800ml velkou mixovací nádobu s víčkem, odnímatelnou šlehací metlu a praktický držák na zeď.

Celokovový stolní mixér v retro designu KitchenAid s nádobou 1,5 l ze žáruvzdorného skla zajišťuje maximální odolnost.

Fermentor Kuvings je určen milovníkům čerstvých sýrů, jogurtů, nakládaných okurek, ovocných vín či kysaného zelí. Automaticky pohlídá celý kvasný proces, správnou teplotu i potřebný čas. Stačí vybrat recept a dodat kvalitní suroviny. Cena 4990 Kč.

Oprava a recyklace jsou IN

Iniciátorem boje proti nekvalitnímu zboží, které se brzy rozbije a nelze ho již opravit, je společnost Opravárna. Mimo jiné síťuje drobné hobby opraváře, odborné servisy v Česku a Sdružení českých spotřebitelů.

„Začali jsme s webem, který spojuje zákazníky s opraváři. Díky němu jsme schopni najít opraváře na cokoliv opravitelného,“ vysvětluje Jan Charvát, zakladatel portálu Opravárna a projektu Opravme Česko. Ten usiluje o delší životnost výrobků a jejich odbornou recyklaci, pokud už doslouží.

Designový popkornovač Guzzanti GZ 135 v červeném retro provedení padesátých let vyrobí křupavý a chutný snack z 80 až 100 g zrn kukuřice za necelých pět minut. Cena 999 Kč.

V topinkovači Russell Hobbs Retro připravíme dvě topinky najednou. Chytrý ukazatel času informuje, jak dlouho bude opékání trvat. Nabízí nastavitelný stupeň opečení, funkce Stop, rozmrazit a rozpéct. Cena 1655 Kč.

„Chceme motivovat výrobce, zejména české a evropské, aby vyráběli kvalitně. Bude to jejich konkurenční výhoda na trhu. Stejně tak chceme pracovat s prodejci, aby měli v sortimentu výhradně kvalitní značky s vysokou opravitelností. Jejich zákazníci se k nim budou rádi vracet, a tak o zisk podle našeho názoru v dlouhodobějším horizontu nepřijdou,“ dodává.

Díky partnerství se společností Asekol, zabývající se zpětným odběrem elektronických výrobků, budou také autoři projektu usilovat o to, aby vysloužilé výrobky neskončily na skládce, ale na recyklačních linkách.

V rámci projektu slibují jeho zakladatelé každý rok vydávat žebříčky opravitelnosti výrobků. Výrobci a prodejci, kteří se zaměří na výrobky s lepší opravitelností, získají certifikát kvality Životnost PLUS.

V zavařovacím elektrickém hrnci Guzzanti GZ 181 v nerezovém designu zavaříme ovoce a marmelády, umí také stáčet horké nápoje, které v něm snadno připravíme. Má objem 27 l, což je vhodné pro 14 až 18 zavařovacích sklenic současně.

Sušička EziDri FD 500 Snackmaker má tři teplotní režimy v rozsahu 35 až 60 °C umožňující sušení ovoce, zeleniny, hub, bylin i květin. Potravinám zachová plnou chuť, barvu i vůni a rovněž maximální množství vitaminů, minerálů, stopových látek a vlákniny.

„Na druhé straně budeme zveřejňovat šmejdy roku, tedy výrobky, které jsou úmyslně konstruovány tak, aby opravit nešly,“ říká Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů a spoluzakladatel Opravme Česko.

Těmto aktivitám nahrává boj za lepší opravitelnost výrobků a přechod na cirkulární ekonomiku bez zbytečného odpadu, který vyhlásila Evropská komise a v roce 2017 potvrdil Evropský parlament.

V budoucnu by se tak spotřebitelé mohli dočkat značkování výrobků podle opravitelnosti, jako je tomu např. u energetické náročnosti spotřebičů.

Konvice PHWK 2050 má pět nastavitelných programů pro různé druhy čajů, a to díky sítku uvnitř konvice.

Ptejte se, pak teprve kupujte

První otázka týkající se pořízení spotřebiče může znít banálně: Potřebujeme ho vůbec? Některé kuchyňské vybavení nachází uplatnění častěji než jiné, jeho výběr ovlivňuje způsob života, který se dnes často mění.

Pořadatelé různých party uvítají výrobník ledu Guzzanti GZ123, který vyrobí až 13 kg ledových kostek za 24 hodin. Produkuje tři velikosti kostek. Cena od 4499 Kč.

Třeba pro rychlé snídaně jsou vhodné toustovače a palačinkovače tam, kde si na tousty a palačinky potrpí. Jiné rodině stačí zalít ovesnou kaši horkou vodou z rychlovarné konvice. Snadný a rychlý oběd vykouzlíme na elektrickém grilu, ať už jsme vegetariáni, nebo holdujeme steakům. Elektrické multifunkční hrnce k opékání, dušení a zapékání naleznou využití snad v každé rodině.

Odšťavňovače a mixéry na smoothies někdo využívá pravidelně, další je odsune do útrob skříně poté, co ukončí ovocno-zeleninovou dietu.

Obvykle lákají cena a vzhled, ale to by neměly být jediné rozhodující faktory. Jsme-li rozhodnuti vybraný výrobek nenechat zahálet v koutě, podívejme se na životnost, záruku, opravitelnost, servis. A také na spotřebu energie s ohledem na to, kolik minut či hodin bude výrobek měsíčně v provozu. U některých malých elektrospotřebičů totiž není povinný energetický štítek.

Otáčecím šroubem vyvíjí odšťavňovač Tefal Press Revolution konstantní, a přesto jemný tlak k vymačkání šťávy z každé vložené přísady, ze všech druhů ovoce, zeleniny, nebo dokonce i z čerstvých bylin.

Vaření v páře je stále populárnější. ETA Calderon má příkon 1800 W, který zabezpečuje skvělý výkon, tepelná příprava jídla probíhá ve třech parních nádobách bez prolnutí vůní jednotlivých jídel. Cena 2499 Kč.

Zaměřte se na detaily

I když se někomu zdá, že to za těch pár stovek nestojí, je lepší se o produktu informovat podrobněji. Zajímáme se o jeho různé typy, funkce, druh a vlastnosti materiálů i o způsob údržby, čištění.

Plně automatický kávovar Krups Evidence plus připraví až 19 druhů nápojů od espressa, lunga, dvojitého lunga, ristretta, doppia, americana přes cappuccino, latté macchiato, dvojité latté macchiato, mléčnou pěnu, espresso macchiato...

Automatický kávovar Philips 500 LatteGo připraví snadno a rychle šest lahodných kávových nápojů z čerstvých kávových zrn. Součástí kávovaru je vysokorychlostní napěňovač mléka. Cena 23 990 Kč.

Pro vaši představu: rychlovarná konvice by měla mít pro rychlou přípravu příkon aspoň 2000 W. Může být levnější plastová, dražší nerezová, skleněná i keramická.

Lze koupit konvici s nastavením teploty, upraví se tím doba potřebného provozu. Rozhodující je objem – kolik litrů spotřebujeme.

Indukčním Multicookerem nahradíme indukční desku, pánev, troubu i tlakový hrnec. Připravíme v něm masa na všechny způsoby, zeleninu připravíme v páře, můžeme ji dusit či péct, uvaří také rýži. Cena 13 990 Kč.

Multifunkční 9+1 hrnec CK9090 s formou na bábovku zvládne i čokoládové fondue nebo grilovanou rybu. Max. kapacita 4 l, teplotu lze nastavit od 80 do 240 °C.

Ochrana proti chodu naprázdno zabraňuje poškození přístroje. Na skryté topné spirále se neusazuje vodní kámen, avšak samotné ohřívání vody trvá déle než u viditelné spirály. Filtr proti vápenatým usazeninám a vodnímu kameni zachycuje nečistoty při nalévání vody do šálků, vyjímatelný se zase lépe čistí atd.

Zejména v předvánočním čase pak dostávají přednost před kamenným obchodem e-shopy. Důležité je zhlédnout recenze, zkušenosti, porovnání cen. Některé e-shopy spolehlivé produkty s malou mírou reklamace viditelně označují stejně jako zboží, které se reklamuje mnohem častěji.

Kuchyňský robot RM5000 zvládne rozmanité druhy těst, včetně třených a kynutých, a to díky sadě metel, motoru s příkonem 650 W, šesti rychlostmi provozu. Umeleme s ním maso třemi výměnnými nástavci pro různou hrubost mletí.

Celokovový robot v červeném designu Electrolux EKM 4000 se chlubí výkonným motorem a 10 rychlostmi.