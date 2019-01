Jana Nesvadbová, Novinky

Autory stavby jsou architekti z ateliéru Hardel Le Bihan Architectes.

Jedním z hlavních cílů architektů bylo vytvořit stavbu, která sice nabídne levné bydlení, ale které bude zároveň kvalitní. V první řadě to znamená, že všechny bytové jednotky budou mít dostatek světla a téměř každá s výhledem do ulice má dokonce i svůj balkon.

Zatímco mezi některými balkony je rozdíl jediného patra, mezi jinými jsou to dvě i tři. To, co však vypadá jako náhodný vzorec, je ve skutečnosti dobře promyšlený systém.

FOTO: Schnepp Renou

V elegantním domě je na 63 sociálních bytových jednotek.

FOTO: Schnepp Renou

Autoři projektu tento prvek využili k tomu, aby stavbu maximálně ozvláštnili. Ačkoli je například ve skutečnosti protáhlá, právě uspořádání balkonů a jejich provázání vertikálně orientovanými trámy je opticky zvyšuje a mírně i zkracuje.

Přestože je stavba docela podlouhlá, díky hře balkonů vypadá kratší.

FOTO: Schnepp Renou

Každý z bytů má zajištěný dostatek denního světla.

FOTO: Schnepp Renou

Balkony jsou zároveň na fasádě rozmístěny tak, aby to vypadalo, že v jejich uspořádání není žádné pravidlo nebo systém. Že je architekti nakreslili na plánku snad náhodně.

A tak mezi některými je rozdíl jediného patra, mezi jinými pak dvě nebo dokonce tři. Ve skutečnosti se ale pozice balkonů řídí velmi přesně interiérem budovy a v neposlední řadě také ohledem na co nejmenší stínění oken všech bytů.

Zadní strana domu je sice plochá, rozhodně však ani ta nevypadá nijak nudně. Zábradlí velkých oken jí dodávají až krajkový vzhled.

FOTO: Schnepp Renou

Dům je postaven z betonu.

FOTO: Schnepp Renou

Dům doplňuje ještě druhá stavba, se 40 dalšími byty, kterou navrhli architekti z ateliéru Gaëtan Le Penhuel & Associes.

Třetí budovou je univerzitní kavárna, jejíž zelená střecha je přispěním k původnímu zelené pásu v dané části 18. obvodu francouzské metropole.

Prakticky každý z bytů s výhledem do ulice bude mít svůj balkon.

FOTO: Schnepp Renou

Společné prostory domu jsou navrženy především prakticky.

FOTO: Schnepp Renou

Dům je osmipatrový, přičemž jeho přízemí zabírají obchody a další malé provozovny. Postaven je z betonu litého na místě i prefabrikovaného. Celková vnitřní plocha stavby činí 4538 m², z toho 390 m² zabírají obchodní plochy. Společně s druhou budovou je celková vnitřní plocha 9070 m².

Situace na pozemku

FOTO: Hardel Le Bihan Architectes (2x)

Ukázkový půdorys jednoho z podlaží