Jana Nesvadbová, Novinky

Jak je pro architekty příznačné, hlavním rysem domu je jeho velká otevřenost vůči okolí a přírodě, která zejména v období po deštích bývá plná zeleně.

Vstup do domu je umístěn do jeho menší části.

FOTO: Michael Woodall

Zahradě vládne kámen a suchomilné rostlinstvo.

FOTO: Michael Woodall

Jak popisují základní myšlenku díla, dům v Paradise Valley je do takové míry otevřen a provázán se svým okolím, že si člověk mnohdy ani nevšimne, že se exteriér už částečně začal přesouvat do interiéru.

Jak si pochvalují majitelé a rodiče dvou malých dětí Keith a Becky, jejich domov jim umožňuje nejenom žít v neustálém kontaktu s okolní přírodou, ale také se o ní neustále něco nového dozvídají a učí se žít v harmonii s ní.

Dům je postaven z tradičních materiálů, které přirozeně ladí s barvou okolního terénu.

FOTO: Chibi Moku

Hezkým nápadem je posezení u ohniště vytvořené z hutněné zeminy.

FOTO: Michael Woodall

Dům nazvaný Desert wash (volně přeloženo jako Pouštní řečiště) zabírá dohromady plochu 622 m² a je navržen jako přízemní. Hlavními použitými materiály jsou dřevo, kov, sklo a hutněná zemina.

Velké množství stěn je zcela proskleno, proti přehřívání pak chrání interiér dlouhé přesahy střechy. Zdi z místní hutněné zeminy dodávají stavbě přírodní ráz a pomáhají ji hezky zakomponovat do krajiny.

Moderní zařízení domu doplňuje velký počet prvků z Orientu.

FOTO: Michael Woodall

Chodba přemosťující řečiště slouží zároveň jako malá galerie.

FOTO: Michael Woodall

Výška domu a vzdálenost jeho pevných částí od vyschlého koryta, ve kterém po většinu roku roste pouze pouštní vegetace, byly pečlivě propočítány tak, aby jeho občasné zaplavení nezpůsobilo obyvatelům žádný problém.

Samostatná jídelna nabízí klidné, formální prostředí.

FOTO: Michael Woodall

Srdcem domova je velká společenská místnost propojující kuchyň, jídelní zónu a obývací pokoj.

FOTO: Michael Woodall

Zařízení kuchyně je jednoduché a účelné. Zajímavostí je tmavá barva skříněk, které ji zvýrazňují v kontextu jinak spíše světle zařízené hlavní místnosti.

FOTO: Michael Woodall

Návštěvník do domu vstupuje na levé straně koryta, kde jej uvítá vstupní hala. Odtud vedou dveře do pracovny a také do pokoje pro hosty.

Dlouhá chodba přemosťující řečiště slouží i jako malá galerie a přivádí návštěvu do obytné části domu. Zde bude mít po pravé ruce samostatnou jídelnu, za níž je multimediální místnost. Vydá-li se návštěvník naopak doleva, vstoupí do velké společenské místnosti, kterou tvoří kuchyň, jídelna a obývací pokoj. Za ním následuje klidová zóna. Velký podíl je z ní vyhrazen pro ložnici majitelů, již doplňuje šatna a koupelna.

Součástí klidové zóny je možná mírně překvapivě také prádelna a za ní následující dvojice pokojů s vlastními koupelnami.

Majitelé si pochvalují na svém domě především velké množství prostoru, který v něm mají. Tento dojem ještě umocňují v hlavní společenské místnosti prosklené stěny.

FOTO: Michael Woodall

Hezkou kombinací, kterou architekti rádi ve svých projektech uplatňují, je zeď z hutněné zeminy a dřevěné stropy.

FOTO: Michael Woodall

V interiéru domova se nenásilným způsobem doplňují ryze moderní části nábytku s historickými a orientálními kusy.

FOTO: Michael Woodall

Z obývacího pokoje lze vycházet na obě strany ven, přičemž na jedné straně je dlážděná terasa s posezením a venkovní kuchyní. Na druhé straně je pak pouštní zahrada, které vládne především kámen a suchomilné rostlinstvo.

Ložnice majitelů nabízí nejenom příjemné soukromí, ale zároveň nádherný výhled na hory v dáli.

FOTO: Michael Woodall

Koupelnu, stejně jako ostatní místnosti, zaplavuje spousta denního světla.

FOTO: Michael Woodall

Koupelnové skříňky mají stejný styl jako ty kuchyňské.

FOTO: Michael Woodall

Půdorys domu

Plánek: Kendle Design Collaborative