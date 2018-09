Kristýna Léblová, luh, Novinky

V někdejším sídle Vojenské správy, v domě v ulici Klatovská 19, kde úřadoval a při osvobození města se v roce 1945 zastřelil velitel německé posádky Georg von Majewski, jsou dochované skutečně vzácné prostory. Ty mají dnes podle odborníků mnohem větší hodnotu než samotná budova.

Dům byl postaven na přelomu 19. a 20. století, ale nebyl navržen Loosem, ten v roce 1931 předělal pouze vnitřní prostory, které radikálně upravil. „Loos byl architekt, který jako první odmítl zbytečný dekorativismus, a to jak v interiérech, tak exteriérech. Udělal tlustou čáru za přehnanou zdobností,“ vysvětlil charakteristický znak práce Adolfa Loose architekt a památkář Karel Zoch.

V jedné z místností je vidět, jak Loos nahradil reliéfní výzdobu propojením zajímavých materiálů, jako je mramor a hladké jilmové dýhy.

„Mramor je velmi vzácný a drahý, ze Švýcarska. Má zajímavé žilkování. Loos ho pracovně nazýval ´fantastiko´, protože když se sesadí tak, aby to bylo symetrické, tak vytváří fantazii podněcující obrazce,“ objasnil Novinkám Zoch.

Zajímavá je také variabilita prostoru - už tehdy architekt použil skleněné posuvné dveře, které mohou prostor rozdělit na dvě části, anebo je zase propojit, což je moderní dodnes. Také hodně pracoval se zrcadly, která vytvářejí iluzi většího prostoru.

Budoucnost

Dům má bohatou vojenskou historii. Od roku 2002 však zeje prázdnotou. Ministerstvo obrany ho věnovalo městu Plzni. Město si zatím nevybralo žádný koncept jeho používání, až nyní se zdá, že se budova dočká rozsáhlé rekonstrukce.

„Dům by měl být transformován na muzeum, které by mělo být primárně věnováno osvobození americkou armádou, jako doplněk by měla být věnována muzejní expozice architektovi Loosovi a jeho působení v Plzni,“ prozradil historik.

Dům je veřejnosti nepřístupný, otevřen bývá jen pětkrát do roka. Nejbližší příležitostí k jeho prohlídce ještě před rekonstrukcí je právě nadcházející sobota 15. září.