Jana Nesvadbová, Novinky

Krajina, ve které dům stojí, má téměř pouštní charakter. Převažují v ní spíš suchomilné rostliny a dřeviny, půda je zde šedohnědá a pokrývá ji spousta kamení.

Horizont lemuje zalesněné pohoří. I proto se sem dům zařízený v jistém smyslu až minimalisticky dobře hodí. Nejvíce ho sem však začleňuje jeho nenápadný vzhled.

Samostatnou součástí domu je garáž.

Aby přízemní stavba co nejlépe zapadla do okolní krajiny, a zároveň aby zdůraznili její prostotu, zvolili autoři jako hlavní stavební materiál zhutněnou zeminu. Právě z ní je vybudovaná většina nosných zdí objektu zabírajícího plochu 437 čtverečních metrů.

Proces hutnění je na skulpturálně vyhlížejících zdech zřetelně patrný.

„Hlína natěžená přímo na pozemku je smíchána s 5 až 10 procenty cementu. Směs bylo třeba vsypat do bednění vždy do vrstvy zhruba 20 centimetrů, která pak byla ručně zhutněna na poloviční výšku. Je to velmi zdlouhavý proces, nicméně výsledkem je prvek skulpturálního charakteru, který velice dobře propojil stavbu s jejím okolím. Je to zároveň starodávná stavební metoda používaná v Arizoně,” vysvětlil přesný pracovní postup na dotaz Novinek architekt Richard van Horne.

Dům je postaven ze zeminy, která pochází z pozemku, na němž stojí. I díky tomu vizuálně dobře zapadá do okolí.

Zdi z hutněné zeminy doplňují v domě i další, velice prosté a přírodní materiály - podlahy z leštěného vápence a dřevěné stropy z douglasky. Na některých místech lze spatřit i cihly. Celek dohromady působí velice přirozeným dojmem.

Zdi z hutněné zeminy přispívají k útulné atmosféře domu.

Interiér je pak zařízen výhradně v přírodních barvách, kromě více odstínů hnědé se objevují prvky v šedé a krémové. Vše pak podtrhuje čistě bílá výmalba některých zdí.

Bílé stěny slouží zároveň jako velmi důstojné pozadí pro výtvarná díla, jimiž je domov majitelů hojně vyzdoben.

Prostorná kuchyň je zařízena v kombinaci hnědé a bílé barvy.

Další zajímavostí domu je způsob, jakým se architektům podařilo propojit jeho exteriér a interiér. Na některých místech se doslova vzájemně prolínají. Umožnil to velký počet stěn prosklených od země ke stropu a porůznu ve stropě roztroušených světlíků. Díky nim se světlo dostává do všech míst v domě, i tam, kde by to člověk na první pohled nečekal.

Na jídelnu a obývací pokoj na kryté terase před domem navazuje venkovní posezení.

Uspořádání domu



Dům je rozdělen do několika oddílů, které jsou propojené chodbami. První a téměř samostatný blok tvoří garáž se stáním pro tři vozy. Nejblíže ní je umístěna vinotéka s prádelnou a také kuchyň. Na ni navazuje obývací pokoj a vedle něj umístěná jídelna. Z obou místností lze procházet na terasu, kde je další posezení pro případné stolování venku.

Obývací pokoj s jídelnou není zcela propojen, ale sousedí spolu.

Společenská zóna domu je jeho druhým oddílem - za příčnou chodbou následuje další, úzká část tvořená proti sobě položenými pokoji pro hosty. Každý z nich je zařízen vlastní koupelnou a toaletou.

Velké množství prosklených stěn nabízí výhledy do okolní krajiny. Ta je díky tomu přirozenou kulisou prakticky veškerého dění doma.

Poslední část domu je hájemstvím majitelů domu. Ti mají překvapivě malou ložnici, v porovnání s velikostí koupelny, která zabírá zhruba dvojnásobnou plochu a přichází se do ní přes chodbu.

Uspořádání domu: 1 garáž, 2 prádelna, 3 vinotéka, 4 kuchyň, 5 obývací pokoj, 6 jídelna, 7 pokoj pro hosty, 8 pokoj pro hosty, 9 studio, 10 ložnice, 11 koupelna

FOTO: Kendle Design Collaborative