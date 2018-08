Bod nula, ze kterého architektka Hanka Davidová spolu s týmem pražského studia Flat White při realizaci vycházela, byla klasická dispozice – prostorná chodba a vstup do jednotlivých pokojů a také propojené či průchozí pokoje včetně menší kuchyně oddělené od ostatních pokojů přes chodbu.

Celoskleněné dveře plní funkci solitéru, podporují důraz na přirozené světlo, které je jednoznačnou výhodou tohoto bytu.

FOTO: Ondřej Rytíř

Co pro vás bylo při zpracovávání stěžejní?

Zásadní pro mne byla perfektní dispozice a splnění všech požadavků klientky. Protože setkávání rodiny a návštěv probíhá u jídelního stolu, bylo nutné propojit tento prostor s kuchyní a vytvořit tak dostatečně prostornou zónu.

Největší nároky byly kladeny na kuchyňské zázemí a úložné prostory, proto kuchyň i ostatní vestavný nábytek byly vyrobeny přímo na míru od truhlářů, se kterými pražské studio spolupracuje.

FOTO: Ondřej Rytíř

Zajistit komfort nejen pro dospělé, ale i pro děti, které se budou moci v bytě pohybovat třeba i na odrážedlech bez jakýchkoli bariér. Bez kompromisu jsem tedy hledala dispoziční řešení, které bude velkorysé a navíc prosluněné po celý den.

Nad jídelním stolem jsou zavěšena solitérní svítidla od nizozemské značky Moooi.

FOTO: Ondřej Rytíř

Narazila jste při „překopávání“ dispozic na nějaký technický oříšek?

Jediná menší komplikace bylo napojení na stoupačku, ale tu jsme našli a mohli jsme si tak dovolit dispozici tzv. převrátit naruby. Na návrhu se mnou pracoval můj kolega architekt Michal Narovec, který všechny technické překážky doladil pak i se stavebníkem.

Kromě velkorysého úložného zázemí je rozmístění nábytku přizpůsobeno dětem a jejich radovánkám.

FOTO: Ondřej Rytíř

Byla jste nucena k nějakému kompromisu?

Naštěstí nebylo třeba. Vše jsme skutečně detailně probírali a posuzovali i z finanční stránky, abychom dosáhli nejlepšího řešení.

S dětským pokojem si architektka a majitelka obzvlášť vyhrály, doplňky vybíraly z ráje s dětským sortimentem od dánské značky Oyoy.

FOTO: Ondřej Rytíř

Dvě umyvadla v různých výškách v dětské koupelně korespondují s plány majitelů bytu, tedy s dalšími přírůstky do rodiny.

FOTO: Ondřej Rytíř

Pojďme k samotnému vybavení. Podle čeho jste vybírala?

Barvy a materiály jsme volili z historie bytu a také podle toho, v čem se klienti cítí dobře. V tomto případě se bavíme o světlém dřevu a bílé barvě, která je stále nadčasová v kombinaci s detaily v černé barvě, ta posloužila ke zvýraznění.

To všechno se dá doplňovat textiliemi a doplňky podle ročního období, a tak interiér zůstává dlouho neokoukaný.

Pro optickou kompaktnost architektka sjednotila materiály použité v obou koupelnách – dětské i té pro rodiče.

FOTO: Ondřej Rytíř

Jediným místem v interiéru, kterému se nedostává denního světla, je toaleta. Zde si architektka pohrála s podhledovým osvětlením a podsvícením v kombinaci se solitérními stropními designovkami.

FOTO: Ondřej Rytíř

Dokážete pro naše čtenáře vypíchnout nějakou zajímavost?

V tomto případě je zajímavé, že všechny místnosti kromě WC jsou prosluněny denním světlem, také se nám podařilo dostat do dispozice úplně všechno, co rodina potřebovala, a to včetně malinkaté pracovny pro manžela. Ta je ukryta ještě za ložnicí. Jde o malou, ale velmi příjemnou místnost.

Každý člen rodiny má své zázemí. To platí také v případě manžela, který se může s pracovními povinnostmi jednoduše zavřít do pracovny, vytvořené na pár metrech čtverečních za ložnicí.

FOTO: Ondřej Rytíř

A s odstupem si myslím, že nejlepší na tomto interiéru je, že si každý najde svůj koutek pro to, na co má právě náladu a co chce dělat. Byt nabízí mnoho – v neposlední řadě rozrůstání rodiny.

Ing. arch. Hana Davidová architektka

„Náročné, ale současně profesně obohacující bylo vymyslet koncept, který bude respektovat architekturu bytu typickou pro tradiční dejvické bytové domy, a přijít s dispozicí, která bude korespondovat jak s nároky investorky, tak i s požadavky na interiéry moderní doby,“ říká architektka Hana Davidová.

Majitelka pražského architektonického studia ráda pracuje s přirozenými materiály a jednoduchou paletou barev. Svým klientům nabízí kromě služeb architektky také konzultaci a styling dekorací. Ve volném čase se věnuje své rodině, přátelům a cvičí jógu. Na designu ji baví poznávání nových věcí, řešení a možností.

Veronika Motyčková, www.modernibyt.cz