Ivan Vilček, Právo

Umělecké dílo bude zdobit fasádu bývalého hotelu, než dojde v budoucnu k rekonstrukci budovy. Autoři streetartového díla chtěli podle vlastních slov vzdát hold modernistické architektuře a autorovi budovy Ivanu Matušíkovi.

„Cesta k největšímu výtvarnému dílu na Slovensku byla dlouhá. Řešili jsme hodně technických i administrativních úskalí,“ řekl organizátor akce Tomáš Lukačka.

S využitím pouze dvou barev vytvořili autoři na fasádě hotelu hezkou optickou iluzi.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Budova bývalého hotelu Kyjev chátrá už několik let. Pro ztrátovost a nutnost rekonstrukce byl uzavřen před sedmi lety. Názory obyvatelů Bratislavy na současný vzhled fasády se různí.

„Je to vandalismus. Nechápu, kdo to povolil,“ rozčiluje se důchodce Karol Flajžík. „Mně se to líbí. Zpestřilo to celé okolí, které je dost fádní a nehezké,“ argumentuje studentka Eva Zajčeková.