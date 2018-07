Malá zahrada poskytuje velké soukromí

Příběh malé městské zahrady začal před patnácti lety. Tehdy si naši hostitelé koupili na okraji Prahy rozestavěný třípodlažní dům. Šlo o řadovou zástavbu do písmene U se zadním vstupem na pozemek. Původní majitelé měli velký plán - zastřešený bazén a na střeše zahradu na úrovni obýváku. Nápad to byl dobrý, ale stavbu finančně podhodnotili, a dostali se do úzkých.