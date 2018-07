nes, Novinky

Pro ložnici z hlediska barev platí v podstatě jednoduché pravidlo. Kdo se chce v klidu vyspat, vyhne se sytým, zářivým barvám, z nichž vyzařuje energie.

V ložnici lze snadno vytvořit i zajímavý kontrast - romanticky laděné zařízení v minimalisticky volené paletě barev.

FOTO: IDW Italia

Naopak klidné barvy nejlépe ladí s několika základními styly, v nichž si lidé zařizují ložnice nejraději. Zejména ženy dávají přednost především romantickému, někdo rád i v ložnici drží směr Provence, mladí lidé a nezadaní pak s oblibou volí moderní a skandinávský styl.

Dveře v bezobložkovém provedení působí tak nenápadně, jak to jen lze. Se správně zvoleným kováním se v obraze přes celou stěnu zcela ztratí.

FOTO: J.A.P.

Zde všude se uplatní kromě čistě bílé i její krémové odstíny, až slonová kost, případně to může být i barva bílé kávy.

Do dámských ložnic může proniknout v mírném množství i světlá růžová, starorůžová, či jemná lila až fialová, špatnou volbou ovšem není ani jemná světle modrá.

V poklidně laděné ložnici bývá často hlavní dominantou obraz nad postelí. Veliké oblibě se těší velkoformátové fotografie. Aby nevybledla, je možné ji nechat navařit na sklo.

FOTO: Trachea (2x)

Velmi univerzální barvou je pak šedá, která dokáže utlumit i ostatní živější barvy. Sama přitom nemusí působit ani nudně, ani tmavě. Stačí jen zvolit ten správný odstín.

Také v interiéru ložnice lze kombinovat různé materiály, a nemusí to být jenom dřevo a bílá výmalba.

FOTO: Bondex

Milovníci přírodních barev pak mají vždy k dispozici škálu hnědé barvy, od nejsvětlejších odstínů až po ty tmavé. Ta nejlépe a nejpřirozeněji vyniká na dřevě, v moderních interiérech je ovšem někdy potřeba ohlídat si, aby v místnosti nebylo dřeva „už moc”.

Zajímavě ve společnosti dřeva působí například skleněné či lakované prvky v jemné zelené barvě. „Lakovaná dvířka T.lacq nabízejí výběr z 200 základních odstínů, a to jak v oslnivě lesklém, tak i hluboce matném provedení. Díky tomu můžete vybírat hned z celé palety zelených tónů, a zvolit si takový odstín, se kterým se budete cítit v ložnici co nejpříjemněji,“ uvádí Martin Dusík, vedoucí obchodního oddělení společnosti Trachea.

V zeleném odstínu mohou být například lakovaná dvířka skříní.

Architektonické řešení

Správně zvolená barevná paleta by měla odpovídat celkovému členění a uspořádání ložnice.

„Prvním krokem je výběr správné velikosti nábytku, aby místnost působila prostorně a zároveň byla zařízena funkčně. Při výběru barev a materiálů vezměte v úvahu i architektonické prvky a maximálně využijte přirozené světlo z oken či balkónových dveří i to, jak se odráží na barevných stěnách,” radí interiérová designérka Ikea Eleni Kliamenaki.

Veselé barvy je vhodné v ložnici využívat jen v klidných, pastelových odstínech.

FOTO: Primalex

Nezapomeňte sladit i dveře

„Při dolaďování barev v interiéru nezapomínejte na dveře. Ty můžete zvolit jako výrazný doplněk, stejně tak je upozadit. V tomto směru dobře poslouží bílé dveře, které ze stěny s výraznou barvou budou vyčnívat, do světlé stěny je naopak opticky schováte,“ uvádí Petr Klíma, produktový specialista Sapeli, a doplňuje:

„Promyslet tedy musíte nejen materiál, ale také barvu a dekor. Milovníci přírody jistě zvolí dýhu, odvážnější naopak výrazné barvy na lakovaných dveřích. V případě ložnice se ale doporučuje syté barvy příliš nekombinovat, naopak zvolit jednu a k ní odpočinkové světlejší odstíny.“

Velmi oblíbené jsou v ložnici zemité barvy, především různé odstíny hnědé. I ty lze pak doplnit například něžným krajkovým vzorem na skleněných dveřích.

FOTO: Sapeli

Rada na závěr

„Ložnice by se měla stát vaším nejmilejším královstvím, kde zažíváte to nejkouzelnější snění. Aby tomu tak bylo, nezahlcujte se v ní zbytečnými věcmi. Jediné, co potřebujete, je pohodlí, klid a útulnost,” radí Cristiano Castaldi z IDW Italia.

V živých barvách se do ložnice hodí použít spíše jen malý doplněk, například v podobě skleněné vázičky.

FOTO: Luxury table