Pokud máte dostatek času na údržbu náročnějšího nábytku, vyplatí se volit takový, ve kterém mohou vyrůstat opravdové rostliny.

Skvělými kousky jsou konferenční a psací stolky, které pod skleněným víkem skrývají malý trávník, skalku nebo mechové polštáře.

Zajímavým kouskem je pracovní stůl sloužící jako prostor pro pěstování zeleně.

FOTO: Lessmore

Podobně mohou v interiéru zafungovat i lampy a lustry, které obsahují živé nebo umělé rostliny. Jde o dekorativní kousky, které slouží své funkci, ale zároveň vnášejí do interiéru přírodního ducha.

Motiv trávníku se může objevit i na matracích, karimatkách, povlečení i věcech do kanceláří.

FOTO: Inkognito

Vděčným motivem pro interiér s přírodním duchem je nadčasový trávník. Ten lze jednoduše kombinovat s ostatními prvky v přírodním stylu a dodat tak prostoru na zajímavosti.

Potisk trávníku zpestří i doplňky určené do přírody.

Ti, kdo hledají spíše drobnější dekorace, si mohou sami trochu trávy vypěstovat v žertovných nádobách. Stejně tak ale lze volit i hrníčky v jednoduchém minimalistickém designu, které nechají přírodní krásu víc vyniknout.

Drobné dekorace s vypěstovanou trávou působí dekorativně a připomenou přírodu i v městském prostředí.

FOTO: Monsterzeug, Cool Gift

Trávník v interiéru mohou nahradit i zelené koberce, které vytvoří dojem, že jste opravdu v přírodě. Vyplatí se volit ideálně ty s vysokým vlasem, které trávník připomenou i svou strukturou.

V interiéru zafungují i koberce a kožešiny v zelených tónech.

FOTO: Cloudberry Living, Audenza

Ti, kdo chtějí mít bydlení zařízené v přírodním stylu, mohou do interiéru zakomponovat i rostliny zavěšené na niti. Hodí se zejména do malých bytů a garsonek, kde by klasické květináče překážely.